Résultats 2017 d'Acheter-louer.fr: Redressement confirmé

LES ULIS, France, April 30, 2018 /PRNewswire/ --

Acheter-louer.fr confirme son redressement : ses produits d'exploitation ont progressé de 5% en 2017. Alors qu'elle avait atteint une perte de plus de 3 M€ en 2015, elle avait affiché un bénéfice de 394 K€ en 2016 pour atteindre en 2017 un bénéfice net de 137 K€, inférieur au résultat 2016 en raison d'une perte exceptionnelle non récurrente. Avec une trésorerie positive de 1 861 K€, Acheter louer.fr est désormais une société pérenne et solide et affiche sa confiance pour 2018.