Résultats 2017 d'Adomos en très forte progression

Résultat courant avant impôts : 3,46 M€, (+73%)

Résultat net : 3,25 M€, (+ 63%)

Taux de profitabilité net : 39%

En milliers d'euros * 2017 2016 Variation Produits d'exploitation 8 452 7 334 ↗ 15% Dont chiffre d'affaires 7 535 5 948 ↗ 27% Résultat d'exploitation 2 128 1 528 ↗ 39% Résultat courant avant impôts 3 461 1 997 ↗ 73% Résultat net 3 256 1 995 ↗ 63% Taux de profitabilité net sur PEX 39% 27% na Résultat net par action 0,113 EUR 0,069 EUR ↗ 63%

*Comptes annuels audités.

Audit en cours de rédaction.

Avec des résultats affichant une croissance record, Adomos a réalisé en 2017 son meilleur exercice depuis 11 ans et affiche une grande confiance pour 2018 et les prochaines années.

Chiffre d'affaires en hausse de 27 %

Adomos affiche en 2017 sa cinquième année consécutive de progression avec des produits d'exploitation de 8 452 K€, soit + 15 %. Le chiffre d'affaires facturé est également en augmentation (+ 27%) et s'élève à 7 535 K€. Ces excellents résultats bénéficient de la hausse de l'activité Marketing-lead en progression de 21 % et des ventes immobilières en croissance de 30%.

Au total, la société aura multiplié son chiffre d'affaires par 6 en 5 ans, passant de 1 250 K€ en 2012 à 7 535 K€ en 2017.

Tous les indicateurs de résultat en forte croissance

Le résultat d ' exploitation s'élève à 2 128 K€, contre 1 528 K€ en 2016 (+39%). Adomos a su concilier croissance du chiffre d'affaires et maîtrise des charges :

les charges de personnel sont restées stables à 1 121 K€ en 2017 contre 1 137 K€ en 2016,

les charges d'exploitation n'ont progressé que de 9%, malgré la hausse des commissions sur ventes liées à la forte augmentation du chiffre d'affaires facturé.



Ainsi les importants investissements consentis pour automatiser l'ensemble des process ont pleinement portés leurs fruits en 2017.

Le résultat courant avant impôts a atteint le montant record de 3 461 K€, positivement impacté par le produit net de 1 513 K€ sur cessions de valeurs mobilières réalisé en 2017 (dont 681 K€ au premier semestre).

Le résultat net après impôts a été impacté par l'Impôt sur les Sociétés d'un montant de 220 K€ : en effet, bien que disposant de reports déficitaires de 25,81 M€ - exonérant dans le temps les bénéfices à hauteur de ce montant - les règles fiscales imposent cependant de provisionner annuellement un montant d'IS réduit. Au total, la société Adomos atteint un résultat net proche de ses plus hauts historiques.

Un t aux de profitabilité record de 3 9 % : forte hausse du résultat net et stabilité des charges permettent à Adomos de battre son record de profitabilité nette depuis sa création.

Augmentation significative de la liquidité

Adomos est devenue une des actions les plus liquides d'Euronext Growth. Alors qu'avant le regroupement de titres opéré en mai 2017, les échanges représentaient un montant de 60 K€ par jour, ce montant est passé à 406 K€ par jour, en moyenne, sous l'effet combiné du regroupement du titre et de la mise en place d'un pas de cotation supplémentaire, apportant aux actionnaires la sécurité de pouvoir acheter et vendre le titre sans délai.

Perspectives pour 2018

L'année 2018 se présente sous de bons auspices. Les différentes actions mises en place depuis les 3 dernières années, épaulées par le plan stratégique 2018-2022, sont autant d'éléments qui devraient permettre à la société de poursuivre sa progression et de consolider sa position de leader.

Un environnement porteur

La loi Pinel est désormais pérennisée, ce qui rassure les investisseurs et donne une forte visibilité à Adomos pour engager une politique commerciale dynamique sur le long terme.

Les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement bas et soutiennent le marché.

La reprise économique ramène la confiance, qui est un élément moteur du marché immobilier.

Une stratégie offensive

Adomos s'est dotée d'une stratégie 2018-2022 pertinente qui lui permet d'aborder l'avenir dans d'excellentes conditions.

L'activité Marketing-leads va bénéficier du lancement récent du nouveau site internet http://www.adomos.com permettant au public d'accéder à près de 18 000 appartements neufs. Cet investissement ouvre donc un nouveau marché à la société, celui du lead en résidence principale, qui viendra encore renforcer la croissance attendue de cette activité.

Pour l'activité de vente immobilière, Adomos compte continuer sa progression régulière initiée depuis 2013. Les rendez-vous clients, qui nourrissent les futures ventes, sont en hausse de 30% sur le seul mois de mars et les réservations progressent sur le premier trimestre. Cette progression devrait s'accélérer au cours des prochains mois sous l'effet conjugué de :

la croissance du réseau commercial, avec un objectif réaliste pour 2018 de 70 conseillers commerciaux indépendants actifs (contre 50 en 2017), dont 60 sont d'ores et déjà opérationnels ;

l'élargissement de la gamme de produits permettant de mieux satisfaire les demandes des clients et donc la productivité commerciale ;

l'augmentation de la qualité, déjà élevée, des prestations délivrées aux clients : selon le sondage réalisé par la société indépendante Opinion System (en ligne et actualisé chaque mois sur le site http://www.adomos.com, les clients d'Adomos déclarent un taux de satisfaction de 88%, que la société souhaite encore faire progresser.

Le nouveau pôle foncier va délivrer ses premiers résultats fin 2018, prélude à un développement très important à partir de 2019 en cas de succès des tests engagés. Après les deux premières acquisitions annoncées, Adomos a formulé des offres sur plusieurs immeubles dégageant une rentabilité locative (loyer/prix d'achat) supérieure à 10% et offrant un potentiel de plus-value en cas de revente de 40%. La société communiquera sur ces offres si elles sont acceptées par les vendeurs.

Adomos est ainsi confiante en sa capacité à réaliser une excellente année 2018 et à devenir à horizon 2022 un acteur unique sur son marché.

Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit relatif à la certification sera émis sur les sites de la société et d'Euronext avant le 30 avril 2018, à l'issue des travaux spécifiques en cours de mise en œuvre.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est le spécialiste français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

Contacts :

Fabrice Rosset, 01 58 36 45 00 fabrice.rosset@adomos.com

Marie Le Goff, 01 44 50 54 71 marie.legoff@kable-communication.com

LA SOURCE Adomos S A