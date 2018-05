Sagentia : repenser les produits pour diminuer la pollution plastique

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694130/Sagentia_Logo.jpg )

Spécialiste en sciences et technologie, la société souligne également le besoin d'une approche interprofessionnelle cohésive qui reconnaisse ouvertement à la fois la complexité du problème et le rôle multifonctionnel important souvent joué par le plastique. Sagentia met en garde contre le fait que, sans une approche intégrée et profondément ancrée, les obstacles liés au remplacement, à la réduction ou au remaniement des emballages plastiques resteront insurmontables. Les problèmes ne pourront dès lors pas être réglés de manière adéquate dans le cadre des actions entreprises pour réduire l'utilisation du plastique.

Afin d'aider les industries de consommation à s'attaquer à ces problèmes, les scientifiques et ingénieurs de Sagentia ont édité un guide d'information intitulé « Breaking up with plastic » (Pour en finir avec le plastique). Téléchargeable gratuitement, celui-ci présente un cadre technique en trois phases visant à faciliter la réduction des emballages plastiques.

Simon Norman, l'un des auteurs de ce guide et consultant en sciences appliquées à Sagentia, indique que, dans certains cas, il sera nécessaire de modifier la présentation, la préparation, voire la consommation des produits.

« La plupart du temps, développement du produit et développement du packaging sont deux étapes conçues séparément », explique-t-il. « Mais avec cette approche compartimentée, il n'est pas aussi simple de se pencher sur le cœur du problème, à savoir pourquoi le conditionnement plastique est nécessaire. Qu'il s'agisse de recharges pour les dosettes de café, de bouteilles de shampooing ou de rasoirs jetables, il est indispensable que les différentes organisations et différents spécialistes collaborent pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique. »

« S'atteler à ce problème implique de bien connaître les consommateurs et de comprendre les circuits de production et de distribution, tout en disposant de connaissances scientifiques sur les produits eux-mêmes et les caractéristiques de différents matériaux de conditionnement. Et, point crucial, le secteur doit trouver des moyens de réduire le volume des déchets sans pour autant compromettre des facteurs importants tels que la sécurité alimentaire et la satisfaction des consommateurs. »

Le document Breaking up with plastic, Technical steps to rethink, replace and reduce plastic packaging (Pour en finir avec le plastique, Étapes techniques pour repenser, remplacer et réduire les emballages plastiques, en anglais) est disponible à l'adresse https://www.sagentia.com/insight/breaking-up-with-plastic/

