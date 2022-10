Saison de Riyad 2022 : Un spectacle du Cirque du Soleil suivi d'un concert d'Anne-Marie lors de la cérémonie d'ouverture en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 23 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La saison 2022 de Riyad a débuté hier, vendredi 21 octobre, dans la capitale saoudienne, Riyadh. Turki Alalshikh, président de l'Autorité générale pour le divertissement d'Arabie saoudite, a lancé la Saison de Riyad 2022 le vendredi 21 octobre avec une démonstration spectaculaire à base de drones, qui a établi un nouveau record du monde Guinness pour le plus grand nombre de multirotors/drones télécommandés lançant simultanément des feux d'artifice, avec 548 drones illuminant le ciel de la capitale saoudienne. Il a été suivi d'un spectacle du Cirque du Soleil et d'un concert international de la chanteuse britannique Anne-Marie, qui s'est produite devant des centaines de milliers de fans. Il y a également eu une présentation artistique des 15 zones de divertissement de la saison, ainsi que des spectacles ouvrant la voie à leur lancement.

La Saison de Riyad 2022 offre un mélange d'exclusivité et de modernité, au milieu d'une abondance de divertissements qui a fait de Riyad la destination favorite des résidents et des visiteurs du royaume. Elle comprend 15 zones de divertissement variés, en plus d'événements sportifs tels que la WWE et la Riyadh Season Cup, qui réunit l'équipe du Paris Saint-Germain et les stars des clubs de foot de Al-Hilal et Al-Nasr. Il y aura également des feux d'artifice durant 65 jours, 17 pièces de théâtre arabes, plus de 150 événements musicaux, des expositions locales et internationales dans les domaines de l'animation, des parfums et des jeux, ainsi qu'une variété d'événements pour les familles, les individus et les enfants.

De nouvelles zones ont été ajoutées à la saison de Riyad cette année pour attirer les visiteurs en proposant des expériences exceptionnelles et passionnantes, comme la zone Boulevard du Monde qui présente les expériences et les cultures de 10 pays différents et comprend le plus grand lac artificiel au monde, où les visiteurs pourront s'amuser à monter dans des sous-marins pour la première fois à Riyad. Les visiteurs pourront également profiter de nombreux événements spéciaux, tels que le Village de Combat, le Village des Super Héros et la plus grande sphère du monde. Des téléphériques d'une capacité de 3 000 visiteurs par heure transporteront les visiteurs depuis le Boulevard du Monde jusqu'au Boulevard de Riyadh City (BLVD RUH City).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1927368/Anne_Marie.jpg

SOURCE Syaq Co.