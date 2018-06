SEAT : 53 000 panneaux pour exploiter l'énergie solaire

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708783/Solar_at_SEAT_Martorell_factory.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708784/SEAT_Solar_Power.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708785/SEAT_Factory_Solar_Panels.jpg )



903 minutes d'ensoleillement Voilà la quantité de lumière qui sera émise pendant la plus longue journée de l'année dans l'hémisphère nord de la planète. Le solstice d'été a lieu le 21 juin, et marque le début des trois mois avec le plus de lumière du jour et les températures les plus élevées. L'Espagne et le sud de l'Europe bénéficient chaque année de 2 500 à 3 000 heures d'ensoleillement, une source d'énergie que SEAT exploite grâce à l'une des plus grandes centrales photovoltaïques du secteur automobile :

- Une centrale photovoltaïque mesurant 276 000 mètres carrés : avec une extension équivalant à 40 terrains de football, la société a inauguré au total six centrales photovoltaïques en 2013 avec plus de 53 000 panneaux solaires. Située sur les toits des ateliers et de l'espace temporaire destiné aux véhicules finis, cette installation a généré plus de 112 millions de kWh depuis sa mise en service.

- Suffisamment d'énergie pour recharger 3 millions téléphones portables chaque jour pendant une année entière : plus de 17 millions de kWh sont générés dans cette centrale chaque année, suffisamment d'énergie pour subvenir aux besoins d'une ville de 15 000 habitants ou recharger 3 millions téléphones portables chaque jour pendant une année entière. L'électricité générée est réutilisée dans l'usine et représente 6 % de la consommation totale d'énergie requise par Martorell. En fait, cette énergie a permis la production de 67 000 voitures depuis la mise en service de l'installation.

- Surveillance avec vue du ciel : un drone est responsable d'une partie de la maintenance de cette installation. Il survole l'ensemble de l'usine une fois par mois, équipé d'un capteur visuel et d'une caméra thermographique, afin d'effectuer une analyse des panneaux et vérifier leur fonctionnement. 16 vols d'inspection sont réalisés à une hauteur de 35 mètres.

-Un atout pour l'environnement : cette installation permet aussi d'assainir l'air, en réduisant les émissions annuelles de CO 2 d'environ 4 000 tonnes. Cette réduction est comparable au résultat obtenu par l'équivalent de cinq Central Park, un poumon vert qui mesurerait 17 kilomètres carrés. L'objectif de la société est de réduire sa consommation en eau, ses émissions en CO 2 et les déchets qu'elle génère, entre autres, de moitié par rapport à l'année 2010.

https://youtu.be/5hE9ANW-7NA

LA SOURCE SEAT