SEAT utilise la réalité virtuelle dans la construction automobile depuis le prototype jusqu'à la concession

L'univers des jeux vidéo a donné naissance à la réalité virtuelle dans les années 1980 et de plus en plus de secteurs utilisent maintenant cette technologie, à l'instar de l'industrie automobile. La 3D a révolutionné la manière de créer et de développer des voitures au cours des dernières décennies. Comment ces nouveaux outils s'appliquent-ils à la construction automobile ?

- Des concepteurs avec des lunettes Full HD : ces lunettes leur permettent de s'immerger dans une expérience de conduite similaire à celle que les futurs clients connaîtront. Même si la conception initiale d'une nouvelle voiture débute toujours avec un crayon et du papier, la technologie 3D entre rapidement en scène. Grâce à elle, les concepteurs peuvent évaluer non seulement des aspects purement créatifs, mais aussi d'autres éléments plus fonctionnels, ce qui assure la viabilité de 90 % des croquis initiaux.

- 95 000 simulations 3D par modèle : la réalité virtuelle joue un rôle essentiel à chaque étape du développement. 95 000 simulations ont été réalisées dans le cas de la nouvelle SEAT Ibiza, soit deux fois plus que la génération précédente. Parmi les autres tests effectués, des collisions virtuelles sont programmées afin de rendre les voitures du futur plus sûres que jamais. Pendant les 3 années et demie nécessaires au développement d'une voiture, jusqu'à 3 millions d'éléments sont analysés à l'aide de simulations, un chiffre qui se limitait à seulement environ 5 000 il y a 30 ans.

- Réduction de 30 % du délai de production des prototypes : cette technologie a permis de réduire de moitié le nombre de prototypes qui doivent être fabriqués avant de lancer un nouveau modèle. Elle permet également de réduire de 30 % leur délai de production. Contrairement à il y a plusieurs décennies, les derniers outils accélèrent réellement les améliorations et les prises de décisions.

- Plus de 800 domaines d'amélioration pour chaque modèle : cette réduction des délais et des ressources dans la fabrication d'une voiture a un impact direct sur les clients, non seulement dans la précision et la qualité du produit, mais aussi pour diminuer le prix final. Dans le cas de la SEAT Ateca, jusqu'à 800 améliorations ont été introduites avant sa mise en production.

- Immersion dans l'usine virtuelle : les technologies virtuelles fournissent également une expérience immersive pour reproduire le monde réel. Ainsi, en utilisant des lunettes 3D et quelques commandes, les techniciens du Centre de développement des prototypes imitent et analysent les mouvements effectués par les travailleurs sur la ligne d'assemblage afin d'optimiser leur temps de travail et d'améliorer l'ergonomie de leur poste de travail.

- Concessions de demain : choisir une voiture sur catalogue appartiendra bientôt au passé. Grâce à la réalité virtuelle, les clients peuvent configurer le niveau d'aménagement et la couleur de leur véhicule et voir le résultat en portant des lunettes 3D. Outre cela, ils pourront également effectuer un essai de conduite virtuel sans sortir de la concession.

