Sécurité à bord des engins mobiles et des véhicules lourds - minimiser les décès et protéger les travailleurs sur les chantiers

Les véhicules lourds et les engins mobiles non routiers tels que les pelles à chenilles et les tombereaux peuvent être difficiles à utiliser en toute sécurité. Visibilité restreinte et complexité des multiples angles morts font que les conducteurs ne peuvent pas toujours voir les dangers ou repérer les piétons. Parallèlement, la dangerosité du terrain et les intempéries peuvent exacerber le problème.

Les recherches indiquent que 40% des accidents mortels sur les chantiers de carrières sont causés par des véhicules en mouvement, et que 70% des collisions se produisent à faible vitesse et sont dues à une mauvaise visibilité.

En 2017, Brigade Electronics, leader mondial des technologies de sécurité des véhicules, a cherché à résoudre le problème. Guillaume Amigues - Responsable des ventes a déclaré :

« La sécurité sur les chantiers est primordiale et l'utilisation de radars pour éliminer les angles morts sur les véhicules constitue l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les collisions. Cependant, un seul radar n'assure pas toujours la détection requise. Nous souhaitions donc apporter une solution à ce problème. »

Le résultat : le radar en réseau Backsense®. Guillaume a continué :

« Ce radar vous permet de connecter jusqu'à huit capteurs pour couvrir tous les angles morts autour d'un engin, en fournissant une détection des objets via la passerelle CAN, avec affichage des données sur les panneaux ou afficheurs du véhicule. Chaque capteur de radar connecté est doté d'une ID unique et transmet les données d'un maximum de huit objets en employant une onde continue modulée en fréquence (Frequency Modulated Continuous Wave ou FMCW), afin de minimiser les fausses alertes. Bénéficiant d'une zone de détection des objets de 30 mètres de long sur 10 mètres de large, le radar peut détecter les objets en moins d'une demi-seconde, même dans des conditions difficiles. »

