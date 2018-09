Segula Technologies confirme des discussions avec Groupe PSA/Opel concernant un potentiel partenariat stratégique

PARIS and COLOGNE, Allemagne, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Ce projet permettrait la création d'un campus d'ingénierie majeur à Rüsselsheim, afin d'accompagner l'industrie automobile mondiale

Le groupe d'ingénierie mondial Segula Technologies ("Segula") confirme des discussions concernant un potentiel partenariat stratégique avec Groupe PSA/Opel, dans l'objectif de créer un campus d'ingénierie européen et un centre d'excellence à Rüsselsheim (Allemagne). Ce projet comprendrait une reprise pouvant aller jusqu'à 2000 salariés de l'actuel centre R&D de Rüsselsheim.

Ce projet permettrait, pour l'une des premières fois dans l'industrie, de regrouper le développement et les tests de véhicules complets, et l'ingénierie et les tests de moteurs / groupes motopropulseurs.

Ce projet représenterait un triple bénéfice pour Opel, Segula, et les salariés concernés. Segula deviendrait le partenaire développement de PSA/Opel à Rüsselsheim et Dudenhofen, et étendrait l'activité du centre à d'autres secteurs et d'autres clients dans les années à venir.

Laurent Germain, Directeur Général du groupe SEGULA Technologies, a déclaré: "Ce projet serait une excellente nouvelle pour l'industrie automobile européenne, les collaborateurs concernés et le tissu local. Les compétences reconnues des ingénieurs d'Opel, associées au savoir-faire de Segula Technologies, nous permettraient de contribuer à l'économie locale sur le long terme, tout en répondant aux attentes de nos clients. La création de ce campus d'excellence en matière d'ingénierie encouragerait également l'arrivée de nouvelles sociétés d'ingénierie dans la région de Rüsselsheim et de Dudenhofen. Enfin, cela permettrait de mettre en valeur un campus d'ingénierie prospère et mondialement reconnu."

Martin Lange, Directeur Général SEGULA Technologies Allemagne, a ajouté: "Nous sommes impatients d'engager un dialogue productif et de parvenir à un accord avec les partenaires sociaux. Segula Technologies est disposé à appliquer la clause de protection contre les licenciements, convenue jusqu'en juillet 2023. Notre objectif est bien sûr de garantir un avenir professionnel durable aux salariés d'Opel qui nous rejoindraient, mais aussi de renforcer notre présence sur le site, en ligne avec les transformations technologiques attendues par le marché. En étroite collaboration avec nos clients, partenaires et tous les salariés impliqués, nous pourrions accélérer notre contribution à l'avenir de l'industrie automobile et celui d'autres secteurs industriels. "

Segula poursuit une stratégie de croissance claire. Il est aujourd'hui un groupe d'ingénierie de premier plan, qui accompagne environ 300 clients dans tous les grands secteurs industriels, dans 28 pays.

Ce potentiel partenariat stratégique est en ligne avec les ambitions de Segula, qui considère l'Allemagne comme une pierre angulaire de sa stratégie, et vise à devenir le premier fournisseur mondial de solutions automobiles d'ici 2023.

En Allemagne, grâce aux acquisitions de Technicon Design et EK Design, les 550 collaborateurs de Segula Technologies proposent déjà des services d'ingénierie dans le développement produit et process de composants de carrosserie auprès des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs de premier rang, mais aussi dans les véhicules industriels, le rail et d'autres secteurs. En juin 2018, Segula a également annoncé une collaboration stratégique avec ESG Mobility (société basée à Munich), axée sur la mobilité de demain.

A propos de SEGULA Technologies

SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie. Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.

