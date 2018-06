Selon un sondage international, les patients du monde entier craignent de ne plus avoir accès aux médicaments en cas de catastrophes.

« La clé d'une bonne communication des risques consiste à comprendre les différents besoins et perceptions des patients à travers le monde », affirme Nicolette Louissaint, PhD, directrice exécutive de Healthcare Ready. « Alors que l'initiative Global Health Security Agenda va bientôt célébrer son cinquième anniversaire et premier renouvellement en 2019, l'étude fait ressortir un manque de connaissance notable eu égard aux perspectives des patients. Plus spécifiquement, cette étude a permis de découvrir le regard des patients sur l'obtention des médicaments et des soins, l'état de préparation et la sécurité sanitaire, qui sont rarement mesurés et souvent ignorés dans les évaluations nationales. »

À la question de savoir pendant combien de temps elles pourraient se passer de médicaments sans connaître d'effets négatifs, les personnes interrogées ont répondu qu'elles commenceraient à ressentir des effets indésirables après quelques jours :

Un jour ou moins = près de 9 %

Jusqu'à quatre jours = 24,9 %

Jusqu'à six jours = 33,5 %

Après une semaine : 42 %

Jusqu'à un mois : 54 %

Jusqu'à un mois ou plus longtemps : 80 %

La grande majorité des personnes dans tous les pays étudiés (Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Royaume-Uni, France, Allemagne, Ouganda, Afrique du Sud, Inde, Vietnam, Indonésie et Malaisie) ont indiqué qu'elles ressentiraient des effets importants après un mois ou plus sans leur traitement ou équipement médical habituel. Cette conclusion est significative étant donné que le nombre et la fréquence des catastrophes naturelles pouvant ébranler les systèmes médicaux locaux ne cessent d'augmenter.

70 % des patients exactement dans tous les pays étudiés ont indiqué avoir tendance à demander un vaccin antigrippal pour eux-mêmes ou un proche, et 73 % ont déclaré avoir tendance à consulter un médecin en cas de soupçon de grippe chez eux ou un proche. L'étude a également dévoilé que 43 % des personnes interrogées pensaient que le gouvernement (local et national) était le principal responsable de la disponibilité des médicaments pendant une urgence médicale personnelle. Cette opinion illustre le principe selon lequel les gouvernements ont l'obligation de protéger les patients et leur capacité à obtenir des médicaments, et souligne leur rôle essentiel dans la gestion des catastrophes. Ces conclusions soutiennent l'idée selon laquelle les gouvernements du monde entier doivent mieux se préparer aux situations d'urgence et renforcer leurs capacités de réaction, afin de garantir aux patients l'accès aux médicaments dont ils ont besoin en période de catastrophe et un prompt rétablissement après une interruption de traitement.

« Les catastrophes naturelles à travers le globe exposent en permanence les faiblesses des gouvernements à conserver des infrastructures de santé résilientes. Par conséquent, il est clair que les patients se tourneront vers le gouvernement pour obtenir les services ou médicaments essentiels en cas de catastrophes », indique Kawaldip Sehmi, président directeur général de l'alliance International Alliance of Patients' Organizations. « Le sondage effectué par Healthcare Ready devrait éclairer les dirigeants internationaux et leur permettre de comprendre que leurs patients leur demanderont vite des médicaments ou des services de santé en temps de crise. »

Il est essentiel pour les services d'urgence et les organismes de secours aux sinistrés de comprendre dans quel délai les patients auront besoin d'assistance dans le cas d'une épidémie généralisée ou d'une catastrophe naturelle. Ces données permettront à Healthcare Ready et ses partenaires de mieux se préparer à la menace d'une épidémie ou d'une perturbation imprévue, et de la gérer rapidement dans les différentes régions.

« L'étude des perspectives des patients en matière de sécurité sanitaire génère des informations cruciales impossibles à obtenir par d'autres voies de recherche. Nous pouvons maintenant intégrer ces éléments aux données existantes pour obtenir une image plus claire et plus précise de la santé sanitaire dans tous les pays », observe le docteur Louissaint. « Cette étude a dévoilé que les patients rencontraient plusieurs difficultés lorsqu'ils étaient confrontés à une catastrophe, peu importe où ils se trouvent. Nous espérons que ces conclusions pourront être d'autant plus utiles au lendemain de l'Assemblée mondiale de la santé qui vient de se terminer. »

Cette étude a été menée entre le 11 avril et le 13 avril 2018 dans 13 pays, auprès de 15 201 personnes. Réunissant des acteurs publics et privés intervenant dans la gestion des urgences et des soins de santé, Healthcare Ready est équipé pour fournir des ressources et contribuer à combler les écarts révélés dans cette étude, notamment en soutenant les opérations gouvernementales dans le cas d'une catastrophe ou d'une épidémie.

Un livre blanc complet sur l'étude sera publié à l'été 2018 avec des informations détaillées sur les 13 pays examinés. Pour plus d'informations sur l'étude et voir les résultats publiés à ce jour, consultez le site https://www.healthcareready.org/programs/Pharmacy-Health-Security

