Shift Cryptosecurity annonce le lancement de BitBox Basecamp, une plateforme de sécurité matérielle pour les sites d'échange de crypto-monnaies

La solution BitBox Basecamp rend pratiquement impossible le vol de clés privées par des pirates informatiques. Elle permet également aux sites d'échange de mettre en œuvre des fonctionnalités personnalisées comme la connexion résistante au phishing à leur plateforme, le délestage de stockage de clés privées et la visibilité de la marque de bout en bout de leurs services afin d'accroître la fidélité et la rétention des clients.

« Notre technologie est le résultat de 20 hommes/années de développement et elle est déployée dans plus de 100 pays », a déclaré le Dr Douglas Bakkum, co-fondateur et PDG de Shift. « Grâce à notre expérience approfondie, nous avons été en mesure de créer des solutions de haute sécurité personnalisées pour les sites d'échange qui protègent leur actif le plus important : la confiance de leurs clients. »

Face à l'augmentation alarmante des failles de sécurité sur les sites d'échange de crypto-monnaies en ligne avec pour résultat plus d'un milliard de dollars volés, il est devenu évident que seule l'isolation matérielle des clés privées en la possession du propriétaire ou du gardien peut protéger les investisseurs professionnels et les particuliers contre le vol en ligne.

BitBox Basecamp offre une protection maximale pour les transactions de crypto-monnaies en ligne par l'intermédiaire de cinq piliers de sécurité : l'isolation physique des clés privées sur Internet, les algorithmes de sécurité cryptographique avancés, la technologie de cryptage et anti-phishing de pointe, l'authentification à deux facteurs (2FA) et le soutien multi-signature.

La société lancera également son portefeuille matériel de dernière génération disponible auprès des particuliers et reposant sur sa nouvelle technologie pendant le 3e trimestre 2018.

À propos de Shift Cryptosecurity

Fondée en 2015 en Suisse, Shift Cryptosecurity est une société technologique privée dédiée au développement de solutions de sécurité pour les particuliers et les entreprises. Composée aujourd'hui d'une équipe de spécialistes grandissant rapidement, la connaissance approfondie de l'ingénierie cryptographique appliquée de Shift est exemplaire.

BitBox, le produit phare de Shift, est développé et fabriqué en Suisse, et apprécié par des particuliers dans plus de 100 pays. Ce portefeuille matériel unique leur permet de facilement stocker, protéger et effectuer des transactions avec des crypto-monnaies selon un standard de sécurité inégalé. http://www.shiftcrypto.ch

Pour tout complément d'information sur BitBox Basecamp, contactez Shift Cryptosecurity à l'adresse media@shiftcrypto.ch, ou rendez-nous visite au salon CeBit 2018, du 11 au 15 juin à Hanovre, en Allemagne. Pour organiser une réunion, veuillez contacter dario.duran@shiftcrypto.ch, +41-79-769-50-57.

