Siemens, Lufthansa et le géant pharmaceutique Glaxo présenteront leurs nouvelles applications 3D à IN(3D)USTRY

BARCELONE, Espagne, June 20, 2018 /PRNewswire/ --

La troisième édition du salon IN(3D)USTRY prend forme, et l'évènement, organisé par Fira de Barcelona, a déjà confirmé la présence de représentants de haut rang d'entreprises ayant adopté avec succès l'impression 3D. L'évènement, qui a intégré de nouveaux secteurs cette année, tels que la fabrication avancée, les moules et matrices, les transformateurs de plastiques et les nouveaux matériaux, présentera quelques 50 entreprises exposantes et une trentaine d'intervenants.