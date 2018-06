Silbon arrive à Paris

La première ouverture de Silbon à Paris a été un véritable succès démontré par la présence de dizaines de célébrités originaires de France et d'Espagne. Le PDG et fondateur de Silbon, Pablo López, était accompagné par son conseil d'administration, ainsi que par José Michael García, le président de la Chambre de commerce espagnole à Paris, et d'autres personnes connues de cette institution, ainsi que des représentants de l'ambassade d'Espagne en France, des influenceurs, des médias spécialisés dans la mode et des personnalités de la société et de la culture des galas. Mais l'invité de marque était bien l'athlète de tennis en fauteuil, lequel, habillé par Silbon, a attiré tous les regards après sa récente victoire en double à Roland Garros.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706129/Silbon_Paris_Opening.jpg )



Un événement au sommet pour la marque de mode andalouse dont le point culminant, en complément du style Silbon, a été la présentation de quelques mets gastronomiques provenant des deux pays, avec des dégustations de jambon ibérique et de fromages locaux, accompagnés de vins d'Extremadure et de champagne français.

Dans le cadre de son processus de développement international, cette société espagnole a ouvert son premier magasin à Paris le 3 mai , dans le 6e arrondissement (Rive Gauche), au 141 de la Rue de Rennes dans le quartier de Montparnasse. Hier, après un long mois de préparation, Silbon s'est officiellement lancée dans son aventure internationale. Cela a constitué une première étape dans ses projets de croissance et d'expansion continues en Europe, faisant suite à son renforcement en tant que marque de référence de la mode masculine espagnole.

Fondée en 2010 par Pablo López et Rafael Díaz, la marque Andalouse, avec 15 magasins détenus en propriété en Espagne et ce premier magasin dans le pays voisin, envisage dans le cadre de sa politique d'expansion nationale l'ouverture de 3 nouveaux points de vente.

Un facteur décisif dans l'expansion de la marque a été la croissance exponentielle de ses ventes en ligne qui ont atteint 134 % en 2017, par rapport à la saison précédente.

La société espagnole, avec 41 % de croissance globale, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 7 millions d'euros en 2017. Avec cette nouvelle ouverture à Paris, Silbon a l'intention d'atteindre le chiffre de 10 millions d'euros en 2018. Si ces prévisions se réalisent d'ici la fin de l'année, l'entreprise envisage la possibilité d'une nouvelle ouverture à Londres en 2019.

