Siniora Food Industries distribue à ses actionnaires 7,3 millions USD en bénéfices, représentant 23,63 % du capital libéré de la société : 10 % sous la forme de dividendes en espèces totalisant 3,1 millions USD et 13,63 % sous la forme de trois millions d'actions gratuities

L'assemblée générale de Siniora a également ratifié l'augmentation du nombre de membres de son conseil d'administration de cinq à sept, et a élu Mme Lana Ghanem (directrice générale de Hikma Ventures) et M. Amin Abdulrahim (directeur général de Perfetti Van Melle - Moyen-Orient et Afrique) en tant qu'administrateurs indépendants, conformément aux règlementations de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées en bourse publiées par la Commission des valeurs mobilières jordanienne.

Dans sa déclaration, M. Aggad a affirmé que l'année 2017 avait été riche en accomplissements pour Siniora, en dépit des défis incessants rencontrés à l'échelle régionale. Il a ajouté que le groupe Siniora a réalisé un bénéfice net après impôt de 6,6 millions USD en 2017, soit une croissance de 98 % sur un an, tandis que le résultat net attribuable aux actionnaires de Siniora s'élève à 6,43 millions USD, soit une croissance de 108 % par rapport à 2016. Le revenu total a augmenté de 17 % par rapport à l'exercice précédent et a atteint 78,5 millions USD en 2017. Le montant des actifs s'élevait à 86,31 millions USD au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2016. Le montant net des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Siniora s'élevait à 47,33 millions USD au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2016.

M. Aggad a ajouté que la stratégie mise en place par la direction de Siniora visant à renforcer et à accroître ses parts de marché au niveau local et régional avait porté ses fruits, comme le montrent les bons résultats. Il a confirmé que la société maintient sa position de leader sur les marchés de la Palestine et de la Jordanie. Les ventes régionales ont augmenté de 29 % en 2017 par rapport à 2016, appuyées par Diamond Meat Processing Company (Al Masa), la filiale de Siniora aux Émirats arabes unis, acquise en 2016 avec pour objectif de se développer au niveau régional, en particulier sur les marchés du Golfe, et de cibler par ailleurs de nouveaux marchés. Il a également souligné l'augmentation des ventes de produits carnés congelés sur le marché jordanien en 2017, marquée par une croissance de 12 % par rapport à 2016.

Majdi Al Sharif, PDG de Siniora, a déclaré que l'augmentation significative du chiffre d'affaires de Siniora était le résultat d'une augmentation de la capacité de production de ses usines, ainsi que de l'expansion régionale de l'entreprise. Il a par ailleurs ajouté que Diamond Meat Processing Company (Al Masa), filiale de Siniora basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avait été accréditée par la Saudi Food and Drug Authority (Autorité saoudienne de contrôle des aliments et des médicaments) pour l'exportation de ses produits carnés en Arabie saoudite. De plus, Siniora a fait l'acquisition d'un entrepôt de 3 500 mètres carrés à Riyad, en Arabie saoudite, pour un montant de 2 millions USD, une décision qui s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Siniora dans la région, qui se concentrera sur les marchés du Golfe. La société a également acheté un terrain de 11 590 mètres carrés dans la cité industrielle Sahab d'Amman, en Jordanie, pour un montant de 1,55 million USD, en tant qu'étape préparatoire pour l'extension à venir de son usine en Jordanie.

À propos de Siniora

Siniora est un pionnier dans le secteur de la transformation des produits carnés dans la région et un chef de file de la fabrication et de la vente de viande transformée sous les marques Siniora Al-Quds et Unium. La société a été fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, et elle a établi son usine en Jordanie en 1992. Siniora a fait l'acquisition de Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora produit des viandes froides et en conserve à partir de trois usines de transformation ultramodernes utilisant les toutes dernières technologies : l'une à Jérusalem-Est, en Palestine, une autre à King Abdullah II Industrial Estate, en Jordanie, et la troisième aux Émirats arabes unis. En 2015, l'usine de Siniora en Jordanie a lancé une nouvelle chaîne de production de produits carnés congelés. Les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine conservent un certificat international de sécurité alimentaire de haut niveau, le FSSC : Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus strictes à l'échelle mondiale et qui est reconnu par des organisations internationales clés comme l'European Food and Beverage Association, l'American Manufacturing Association et la Global Food Safety Initiative. L'usine de Palestine détient également le Certificat d'homologation de Palestine, tandis que l'usine de Jordanie détient le certificat halal délivré par le Bureau des standards de Jordanie. Depuis 2014, les usines Siniora de Jordanie et de Palestine sont certifiées aux normes du système de management de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001:2007 et du système de gestion environnementale ISO14001:2004. La société commercialise ses produits dans les grandes surfaces, les épiceries, les supérettes et les grands magasins en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que dans plusieurs autres pays du Moyen-Orient. Siniora possède également des centres de distribution en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis ainsi qu'un département export dédié couvrant les régions du Golfe et du Proche-Orient. Siniora est une société à participation publique cotée à la bourse d'Amman (ASE : SNRA).

