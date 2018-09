Socionext s'apprête à présenter sa dernière solution de traitement vidéo au salon IBC 2018

LANGEN, Allemagne, September 3, 2018 /PRNewswire/ --

Socionext Inc., un chef de file mondial dans la technologie SoC avancée pour les systèmes d'imagerie et vidéo, présentera ses dernières solutions de traitement vidéo au salon IBC 2018, qui se déroulera au RAI Amsterdam, du 14 au 18 septembre. https://show.ibc.org/

Organisé chaque année depuis 1967, IBC est le salon dédié aux médias, au divertissement et à la technologie les plus influents au monde. Sur le stand 1.E02, Socionext présentera ses solutions de pointe, parmi lesquelles son accélérateur matériel breveté, Hybrid Codec, un nouveau module d'encodage UHD à faible latence et la toute première solution d'encodage basée sur du matériel répondant à la nouvelle norme de compression vidéo AV1. La société présentera par ailleurs en avant-première son nouvel encodeur qui prendra en charge la diffusion de résolutions 8K.

Accélérateur matériel PCIe M820L

La M820L est une carte PCIe qui accélère les processus d'encodage et de transcodage. Elle intègre la technologie Hybrid Codec de Socionext, qui associe la puissance de traitement à la performance la plus élevée de l'industrie, en utilisant un codec à base de matériel dédié et un traitement logiciel flexible via un processeur hautement efficace.

À l'IBC 2018, la société présentera une carte M820L intégrée à un système de serveur traditionnel pour réaliser un transcodage multi-canal, montrant que la carte M820L peut facilement être configurée dans le matériel existant des clients.

Prototype d'encodeur UHD X500E

Socionext présentera le prototype d'un nouvel encodeur UHD « X500E » conçu pour la diffusion IP en direct. Basé sur le codec SoC extrêmement fiable de la société, la carte X500E respecte et dépasse les exigences strictes en matière de puissance de traitement élevée UHD/HEVC, en utilisant des capacités de transport sur la bande passante réduites tout en fournissant une qualité vidéo 4K supérieure à 60fps et à faible latence.

Solution d'accélération de l'encodage basée sur du matériel AV1

La toute première implémentation basée sur du matériel d'un système d'encodage AV1 sera présentée. AV1 est une nouvelle norme de compression des données vidéo avancée établie par l'Alliance for Open Media, un consortium qui inclut Socionext, et qui est capable de compresser les données d'une manière environ 30 % plus efficace que l'HEVC, tout en préservant la qualité de l'image.

À propos de Socionext Inc.

Socionext est une nouvelle entreprise innovante qui conçoit, développe et fournit des produits dotés de systèmes sur puce à des clients du monde entier. La société se concentre sur l'imagerie, la mise en réseau, l'informatique et d'autres technologies dynamiques qui sont au cœur des applications de pointe actuelles. Socionext allie une expertise de classe mondiale, une grande expérience et un vaste portefeuille IP pour proposer des solutions exceptionnelles et garantir une expérience de meilleure qualité à ses clients. Socionext Inc. est basée à Yokohama, et dispose de bureaux au Japon, en Asie, aux États-Unis et en Europe afin de mener ses activités de développement des produits et de vente. Rendez-vous à socionext.com.

