Sondage STIEBEL ELTRON: les Français estiment qu'il faut renoncer aux énergies fossiles

Les Français , demandeurs de plus de chauffage issu d es énergies renouvelables

65 % des Français déclarent souhaiter passer à une technique de chauffage écologique dans leur habitation.

Pour rappel, aujourd'hui, la moitié de la consommation d'énergie en France est utilisée pour chauffer les habitations et les bâtiments. Cette énergie est principalement produite par des énergies carbonées et importées comme le gaz et le fioul.

Comme le souligne Amaury Journel, nouveau dirigeant de STIEBEL ELTRON France : « L'installation de systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables devrait être une priorité pour limiter les émissions de CO2. Les résultats du sondage montrent que les Français sont prêts à franchir le pas ».

Encore des frein s économique s

Pour favoriser l'installation de pompes à chaleur, l'Etat soutient les particuliers à travers plusieurs dispositifs financiers : le crédit d'impôt pour la transition énergétique, l'éco-prêt à taux zéro, les certificats d'économies d'énergie (CEE).

Mais ces aides semblent encore insuffisantes. En effet, selon Amaury Journel : « L'Etat devrait accorder aux particuliers plus d'aides financières afin de faciliter l'installation d'équipements non-polluants pour produire du chauffage, telles que les pompes à chaleur. D'ailleurs, 77% des Français sont du même avis ».

Les F rançais sévères envers les « pollueurs »

Pour 60 % des Français, il faudrait augmenter les taxes des émissions de CO2 nocives pour l'environnement afin d'inciter les pollueurs à lutter contre le réchauffement climatique.

Enfin, 63 % des Français estiment qu'une mesure concrète serait d'interdire les chauffages au fioul et au gaz afin de diminuer de manière radicale les émissions de CO2.

Le souhait des particuliers est confirmé par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) qui soutient le développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs environnementaux. L'ADEME propose de doubler le parc de pompes à chaleur installées (actuellement 2,5 millions d'unités) d'ici 2028.

[1] Sondage effectué sur un panel de 1 000 français, en mars 2018, par l'Institut TOLUNA (spécialiste des enquêtes en ligne).

