SOPHiA GENETICS investit en France pour développer sa plateforme d’Intelligence Artificielle

SOPHiA GENETICS, le leader mondial de la médecine basée sur les données (Data-Driven Medicine), annonce depuis le campus de l'ESTIA - Nouvelle-Aquitaine, l'ouverture d'un premier centre R&D en France. Avec l'IA SOPHiA qui a déjà aidé au diagnostic de 200'000 patients dans le monde, la tech compagnie compte sur les talents français pour muscler encore davantage sa technologie. Plus de 30 postes seront prochainement créés.

La France a pour objectif de devenir l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Comme l'a proclamé le Président Emmanuel Macron il y a deux semaines lors de l'annonce d'un plan budgétaire de 1.5 milliard d'euros, afin de favoriser les échanges et collaborations entre le domaine public et le privé. L'hexagone a en effet déjà séduit plusieurs géants internationaux en les incitant à installer des centres spécialisés sur l'IA comme le sud-Coréen Samsung et les Américains Microsoft, Google et IBM.

Jurgi Camblong, CEO et co-fondateur de SOPHiA GENETICS commente : « La France est un territoire historique pour SOPHiA GENETICS dont la technologie accompagne au quotidien des cliniciens dans plus de 45 Hôpitaux Universitaires (CHU) et Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC). De plus, les experts français en informatique et mathématiques appliquées sont reconnus au niveau mondial. Fin 2017 déjà , nous avions investi dans une technologie développée par l'équipe du Pr. Thierry Colin à l'INRIA/INP de Bordeaux. Avec l'ouverture de ce pôle R&D dans le campus de l'ESTIA, nous allons pouvoir accélérer le développement de notre plateforme IA ».

« Le prodigieux succès que connaît SOPHiA GENETICS et sa position de leader mondial de la médecine basée sur les données font de cette arrivée en Nouvelle-Aquitaine, un véritable atout pour réaffirmer la position de la Région en tant que précurseur du développement de l'IA dans le domaine de la santé », indique Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

SOPHiA GENETICS qui utilise l'IA afin d'aider plus de 420 hôpitaux dans 60 pays est devenue en quelques années seulement, l'une des start-ups les plus en vue au monde. Après avoir été listée en 2017 par le MIT Tech Review parmi les 50 compagnies les plus intelligentes, c'est le magazine américain Fast Company qui cette année l'élève au rang des 10 biotech les plus innovantes.

Jurgi Camblong ajoute : « C'est incroyable de figurer dans de tels classements internationaux. Cela prouve que les entreprises européennes ont le potentiel pour devenir les leaders de demain et de définir des standards dans des domaines aussi importants que la médecine basée sur les données et l'IA ».

