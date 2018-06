Stellar lance un outil pour permettre aux marques et agences de créer leur propre plateforme d'influenceurs

Ni une nouvelle marketplace, ni un nouvel index d'influenceurs : Stellar permet de créer sa propre plateforme d'influenceurs depuis les réseaux sociaux et d'analyser les profils et campagnes d'influenceurs. Avec ce positionnement et des fonctionnalités innovantes, l'outil vise à bouleverser et à démocratiser le marketing d'influence, en permettant à tous types de professionnels de faire face aux challenges actuels : identifier les bons influenceurs, lancer et mesurer les performances des campagnes, et ce, de manière plus rapide, plus simple et plus intelligente.

"Fini les captures d'écrans, les fichiers Excel et les hypothèses de résultats. Stellar s'adresse à ceux qui pratiquent le marketing d'influence et souhaitent enfin automatiser leurs efforts, connaître la vraie valeur des influenceurs avec qui ils collaborent et mesurer les performances et le ROI de leurs projets pour justifier leurs budgets." Précise Cathy Pill, entrepreneuse belge Directrice Général de Stellar, qu'elle a cofondée avec l'entrepreneuse française Sarah Levin Weinberg, Directrice Marketing de Stellar.

Parmi les fonctionnalités phares de Stellar :

L ' EXTENSION « PIN » : La seule extension qui permet de sauvegarder ses influenceurs favoris directement depuis leurs pages Instagram, YouTube, Facebook et Twitter dans Stellar afin d'analyser leurs profils et performances en temps réel.

L ' AUDIENCE DES INFLUENCEURS : Stellar analyse notamment le profil des abonnés des influenceurs pour garantir une cohérence d'image avec la marque et identifier les « faux » comptes - lorsque les influenceurs ont par exemple acheté des communautés d'abonnés.

LA VEILLE DES STORIES INSTAGRAM : Stellar assure la veille automatique de tous types de contenus publiés dont pour la première fois les Stories Instagram éphémères

LE S REPORTING S DE CAMPAGNE : Stellar récolte un grand nombre de chiffres clés par influenceur, contenu et réseau social afin d'analyser et optimiser les campagnes d'influence (engagement, vues, clics...).



