Straumann devient investisseur stratégique de Dental Monitoring

L'accord signé par les deux sociétés prévoit l'acquisition par Straumann des droits de distribution globaux de la technologie DM en échange d'une injection de capital et d'une participation minoritaire.

Straumann intégrera DM dans son portfolio de solutions digitales et orthodontiques, et les deux entreprises vont collaborer au développement d'applications utilisant l'intelligence artificielle dans le dentaire. DM va continuer à développer et commercialiser sa propre solution orthodontique à travers son propre réseau.

Monitoring à distance - La transformation de l'orthodontie

DM est la première société qui permet aux orthodontistes et dentistes de suivre à distance le traitement de leurs patients. L'introduction de visites virtuelles pour complémenter les rendez-vous en cabinet offrent une plus-value significative à la qualité des traitements. Après avoir téléchargé l'application DM sur leurs smartphones, les patients suivent la procédure d'auto-scan breveté de DM et la répètent généralement chaque semaine depuis le confort de leur domicile. La technologie d'intelligence artificielle brevetée de DM extrait alors de ces scans les paramètres essentiels voulus parle praticien et les combinent avec les modélisations dentaires 3D capturées en début de traitement.

Le système utilise des outils de mesure clinique et d'imagerie pour déterminer au cours du traitement les mouvements dentaires réels et capturer toute récidive durant la phase de contention post-traitement. Le système communique avec l'orthodontiste aussi souvent que nécessaire ou demandé, permettant ainsi d'intervenir rapidement et d'ajuster le déroulé du traitement afin d'assurer une meilleure efficacité. L'interface web de DM permet à l'orthodontiste de communiquer aisément avec le patient, pour renforcer l'observance et la motivation.

Intelligence Artificielle (IA) - produits dentaires nouvelle génération

L'utilisation d'algorithmes de machine-learning pour transformer la médecine et la profession dentaire sont d'importantes innovations technologiques qui permettent d'améliorer les résultats de traitement et l'engagement du patient.

L'équipe d'ingénieurs de DM, basée à Paris, a développé ces 4 dernières années la technologie brevetée de DM, qui a permis de faire du monitoring à distance une réalité. En parallèle de ces développements, la société a investi des millions d'euros pour recueillir et « tagger » des données cliniques afin de permettre le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle extrêmement précis. Aujourd'hui, cette technologie permet de détecter plus de 170 situations cliniques à partir d'images prises par les patients en utilisant leur smartphone. Ces résultats sont constamment validés cliniquement par le panel d'orthodontistes DM avant toute communication au dentiste ou orthodontiste traitant. En quelques années, DM a généré près de 2 millions de rapports cliniques, et ce chiffre est en croissance exponentielle.

Intégrer la technologie DM avec d'autres produits dentaires

L'intelligence artificielle de DM soutiendra Straumann dans les domaines de l'orthodontie et des scanners intra-oraux. La collaboration pourra s'étendre au suivi des implants et de la dentisterie préventive. Une part significative de l'investissement de Straumann servira à financer ces développements. Le Groupe Straumann sera représenté dans les comités Stratégique et de Développement de DM.

Marco Gadola, PDG, Straumann Group

« Permettre aux dentistes d'offrir aux patients une application fiable et facile d'utilisation pour contrôler leurs dents et le progrès de leurs traitements va changer le monde dentaire. Notre investissement dans DM nous donne accès à la fois un système établi de suivi orthodontique, déjà disponible commercialement, et un partenariat avec une société experte pour développer des solutions d'intelligence artificielle dans notre domaine. »

Philippe Salah, PDG, Dental Monitoring

"En 2017, Nous avons débuté notre recherche d'investisseurs stratégiques dans l'industrie dentaire pour financer notre recherche et développement et nous permettre d'accéder au marché dentaire dans sa globalité au-delà de notre ancrage orthodontique. Straumann est un partenaire idéal pour plusieurs raisons : C'est un groupe dentaire vraiment global, qui investit de façon significative dans le digital. Straumann jouit d'une excellente renommée clinique, ainsi qu'un vrai leadership de marque. Nous partageons une passion pour l'innovation et l'entreprenariat. Avec leur héritage scientifique et leur expertise dans le digital, ils sont notre partenaire de choix pour le développement et la mise en place du couple Monitoring à distance - Intelligence Artificielle en tant que standard de soin.

Autres investisseurs DM

En Mars 2018, DM a également achevé un autre tour d'investissement de 9,5 millions de dollars auprès de plus de 50 investisseurs privés - des orthodontistes pour la plupart, qui ont vu en DM le potentiel de transformer non seulement l'orthodontie mais également la profession dentaire dans son ensemble. En 2016, DM fut également soutenu par Naxicap Partners, un acteur français majeur du Private Equity et du capital-risque, leur premier investisseur externe. Le reste des parts est détenu par les fondateurs et employés.

Utilisation des fonds

DM utilisera les fonds levés pour investir dans des ressources additionnelles en ingénierie, et dans le développement vers d'autres domaines dentaires, au-delà de l'orthodontie. Les fonds serviront également pour soutenir les activités commerciales et marketing sur les marchés: États-Unis, Europe, Asie-Pacifique.

À Propos de Dental Monitoring

Dental Monitoring a développé et lancé le premier système de monitoring orthodontique à distance, et est pionnier de l'utilisation de l'IA dans le domaine du dentaire. DM a posé plus de 40 brevets pour protéger sa propriété intellectuelle dans le domaine du monitoring dentaire à distance. Fondée en 2013, DM a d'abord lancé son produit sur le marché français, pour recueillir suffisamment de données cliniques pour développer ses algorithmes avec la précision requise. En 2017, l'activité commerciale a démarré. Les produits DM sont désormais en vente aux USA, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Australie, à Singapour, et à Hong Kong. Avec un siège à Paris, et des bureaux aux USA, en Australie et à Hong Kong, DM compte désormais près de 100 collaborateurs.

À propos de Straumann

Straumann Group (SIX: STMN) est un leader global en dentisterie implantaire et solutions orthodontiques qui redonne sourire et confiance en soi. Straumann associe des marques globales et internationales synonymes d'excellence, d'innovation et de qualité dans la dentisterie restauratrice, corrective, et digitale. Ces marques incluent Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings, et d'autres sociétés et partenaires que Straumann Groupe détient partiellement ou entièrement. En collaboration avec des cliniques, instituts de recherche et universités de premier plan, Straumann recherche, développe, fabrique et distribue implants dentaires, instruments, produits pour la prothèse et la régénération tissulaire orale, aussi bien pour remplacer que pour préserver les dents.

Avec son siège social situé à Bâle, en Suisse, le groupe emploie 4881 collaborateurs dans le monde. Ses produits, solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays grâce à un vaste réseau de filiales et de partenaires de distribution.

