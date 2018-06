Systel va mettre en vedette sa toute dernière technologie robuste pour contexte militaire à l'Eurosatory

Eurosatory kiosque DC451, USA Pavilion

SUGAR LAND, Texas, 7 juin 2018 /PRNewswire/ -- Systel, Inc., chef de file de l'industrie pour la robustesse de l'informatique, fera la démonstration de sa technologie portant sur l'informatique tout-terrain à l'occasion de l'Eurosatory, Semaine internationale de la défense et de la sécurité à Paris en France du 11 au 15 juin au kiosque DC451.

Systel Strike Rugged Mission Computers for Mission-Critical C5ISR Applications

Systel fera une présentation de ses serveurs à haute densité, haute performance, entièrement à l'épreuve et de ses ordinateurs pour missions Strike™ , idéaux pour applications à capteurs multiples C5ISR, critiques en opérations.

« Nos systèmes sont spécialement conçus pour résister aux rigueurs de déploiement dans des environnements rigoureux tout en assurant des performances et une fiabilité extrêmes, » a souligné Aneesh Kothari, vice-président du Marketing pour Systel. « Nous sommes fiers d'apporter notre assistance aux forces armées des États-Unis et de l'OTAN à travers nos trente années d'une expérience ayant fait ses preuves dans les solutions personnalisées du plus haut calibre d'informatique COTS tout terrain. »

Systel présente de nombreuses solutions d'informatique robuste intégrée et de serveurs de densité élevée au kiosque DC451 à l'USA Pavilion (pavillon des États-Unis) à l'Eurosatory 2018. Pour davantage d'informations ou pour organiser une réunion, veuillez visiter ce lien.

À propos de S y stel , Inc .

Systel, Inc. est un fabricant de premier plan dans le domaine des produits et solutions pour serveurs intégrés tout-terrain et ordinateurs d'affichage, ayant son siège à Sugar Land au Texas. Systel possède 30 années d'expérience dans la fourniture de technologies complexes et évoluées au secteur militaire, à l'industrie pétrolière et gazière et aux entreprises de fabrication dans le monde entier. Le palmarès de capacités de Systel s'étend sur de nombreuses plateformes et figure notamment sur certains des véhicules militaires les plus avancés comme le P-8 Poseidon et l'aéronef P-3 Orion ASW de l'US Navy, les flottes de véhicules aériens sans humain à bord (UAV) General Atomics Predator® et Reaper® ainsi que les véhicules terrestres Counter-UAS Stryker anti-systèmes d'aéronefs sans système à bord (UAS). Pour davantage d'informations, visitez http://www.systelusa.com, ou contactez Systel par courriel sales@systelusa.com ou téléphonez au 888.645.8400.

Contact

Aneesh Kothari

vice-président du Marketing

281.207.7781

akothari@systelusa.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/702497/Systel_Eurosatory_2018.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/702511/Systel_Logo.jpg

LA SOURCE Systel, Inc.

Liens connexes

http://www.systelusa.com