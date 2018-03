Takko Fashion ouvre un deuxième magasin pilote en France

« Notre magasin à Lexy a été très bien accueillie. Malgré les températures négatives, les clients étaient enchantés de notre nouvelle collection de printemps et ont fait la queue », se rappelle le directeur des ventes Ulli Eickmann. « Nous testons le marché, mais nous voyons un grand potentiel pour Takko Fashion en France », déclare le PDG Arnold Mattschull.

L'entreprise est déjà dans les starting-blocks pour l'ouverture des prochaines magasins: Au début du mois de mai, le Smart Discounter fêtera ses inaugurations à Frouard près de Nancy et à Pont-à-Mousson.

À propos de Takko Fashion :

Avec près de 1 900 magasins dans 17 pays, Takko Fashion est un des magasins de mode discount les plus appréciés en Europe. Avec une gamme variée de tenues branchées à un rapport qualité-prix optimal, Takko Fashion répond parfaitement aux exigences de la famille moderne. Basée à Telgte (Allemagne), l'entreprise emploie près de 18 000 personnes à l'international.

