TE Connectivity lance les connecteurs d'alimentation Micro ELCON

Les connecteurs d'alimentation Micro ELCON de TE, qui utilisent une empreinte industrielle commune, permettent des mises à jour aisées des conceptions existantes. L'empreinte de carte circuit imprimé (PCB) de 3,0 mm est compatible avec les embases Micro-Fit de Molex et les embases Micro-Hi de BellWether. Ces nouveaux connecteurs prennent en charge des configurations de 2 à 24 broches et fonctionnent de manière fiable dans des environnements difficiles en raison de leur température de fonctionnement maximale de 105 degrés Celsius et de leur matériau sans halogène. De plus, le boîtier du connecteur est conçu pour éviter les erreurs d'assemblage et cela facilite le montage pour nos clients.

« La puissance et la connectivité fiables dans un facteur de forme facile à utiliser sont les principales caractéristiques de nos nouveaux connecteurs d'alimentation Micro ELCON », a déclaré Henry Xie, chef de produit de TE Connectivity. « Grâce à une tension de fonctionnement de 600 V et la possibilité de supporter différents courants avec des combinaisons multiples de différentes tailles de fils, ces connecteurs offrent la flexibilité et la performance nécessaire pour les faire ressortir sur le marché des connecteurs d'alimentation. »

Pour en savoir plus sur les nouveaux connecteurs d'alimentation Micro ELCON de TE, cliquez ici.

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

