Traackr lève 9 millions de dollars en financement de série B afin de soutenir la technologie de marketing d'influence pour les marques mondiales

Traackr, la plate-forme de gestion des relations avec les influenceurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 9 millions de dollars en financement de série B sous la direction de Workhorse Capital, avec la participation de You & Mr Jones et des investisseurs existants.

En 2017, 86 pour cent des spécialistes du marketing ont déclaré utiliser le marketing d'influence, mais la mesure du retour sur investissement (ROI) des programmes d'influenceurs était le principal défi auquel ces spécialistes restaient confrontés. La solution logicielle axée sur les données de Traackr permet aux marques mondiales d'échelonner les programmes d'influenceurs en consolidant la découverte, la gestion et l'analyse des performances dans un seul et même système. Grâce à des recherches ciblées et des analyses personnalisables, les spécialistes du marketing sont en mesure d'identifier des influenceurs plus pertinents et de s'associer avec eux afin de s'attacher le cœur et l'esprit de leurs clients.

« Le marketing d'influence est devenu très important aujourd'hui, mais la plupart des entreprises ne l'abordent pas encore au niveau professionnel », a déclaré Pierre-Loïc Assayag, fondateur et PDG de Traackr. « C'est ce que nous offrons avec Traackr, à savoir une plate-forme technologique et un système d'enregistrement qui permet aux grandes marques mondiales de gérer, élargir, valider et échelonner leur marketing d'influence pour obtenir, en fin de compte, un meilleur retour sur investissement. »

Des marques mondiales telles que Microsoft, L'Oréal, SAP, Travelocity, Honda et The Coca-Cola Company utilisent d'ores et déjà Traackr pour structurer et développer leurs programmes de marketing d'influence dans tous les différents départements et zones géographiques.

« Le marketing d'influence est l'un des piliers fondamentaux de notre transformation numérique pour construire des 'marques bien aimées'. Cela demande de l'agilité et des données en temps réel », a déclaré Marc Duquesnoy, directeur de la performance des médias sociaux, équipe de la direction numérique mondiale au sein du Groupe L'ORÉAL. « Le paysage de l'influenceur se transforme chaque jour - tout comme l'augmentation des faux adeptes et des profils qui ne sont pas authentiques. Cela peut rendre l'analyse de l'efficacité du marketing de l'influence de plus en plus difficile. Nous faisons confiance à la solution de Traackr, car leur plate-forme fournit l'intelligence en temps réel dont nous avons besoin pour activer les influenceurs du secteur de la beauté qui trouvent le plus d'écho auprès de nos fans. »

Traackr va utiliser cette ronde de financement pour soutenir les ventes, le marketing et le succès auprès des clients dans le monde entier, alors que plus de 80 pour cent du chiffre d'affaires actuel est généré par des entreprises / industries du palmarès Fortune 1000. L'augmentation des données plus pointues et de la gamme de plateformes couvertes sera également une priorité pour les équipes de produits et d'ingénierie de Traackr.

« Nous sommes ravis de voir notre entreprise bâtir un partenariat avec l'équipe de Traackr », a déclaré Dave McLean, cofondateur et associé général de Workhorse Capital. « Nous sommes attirés par des entreprises de logiciels en tant que service (SaaS) en plein essor et disciplinées en matière de fiscalité, comme Traackr, qui résolvent des problèmes fondamentaux pour leurs clients. Nous saisissons l'occasion de retrousser nos manches, en soutenant l'équipe de Traackr dans la poursuite de leurs objectifs. »

Le partenaire stratégique You & Mr Jones, un groupe de « Brandtech », ajoute Traackr à sa liste d'investissements dans des entreprises technologiques visionnaires - telles qu'Amplify, Pinterest, Niantic (créateur de Pokemon Go), MOFILM, Gyfcat et Zappar - et révolutionne ainsi la façon dont les marques se connectent avec les personnes.

« Nous sommes de très grands partisans du marketing fondé sur les personnes, et en particulier du pouvoir du marketing d'influence », a déclaré David Jones, fondateur et PDG de You & Mr Jones. « Traackr est unique en son genre car son équipe a construit une plate-forme SaaS fantastique qui rend harmonieuses la découverte, la gestion et la mesure des relations avec les influenceurs, tout en utilisant les données pour aider à quantifier l'impact de ces relations sur l'ensemble de l'expérience client. Ils s'inscrivent parfaitement dans les autres entreprises influentes de notre portefeuille, et nous sommes très heureux de contribuer à leur cheminement. »

À ce jour, Traackr a levé au total 14,4 millions de dollars, un chiffre qui englobe le financement des investisseurs initiaux.

« Nous avons beaucoup de chance d'avoir trouvé l'équipe de Workhorse Capital, qui comprend notre approche centrée sur le client, reconnaît que nous avons obtenu de très bons résultats en peu de temps et discerne la capacité de l'équipe à faire croître l'entreprise de façon exponentielle, à l'échelle mondiale », a déclaré Robbie Vann-Adibé, président du conseil d'administration de Traackr. « Puisque You & Mr Jones vient élargir le cercle d'investisseurs stratégiques, qui comprennent vraiment les changements sismiques que la technologie mène dans le monde du marketing, nous pensons que nous avons là un groupe en mesure de faire passer l'entreprise à des niveaux véritablement supérieurs. »

À propos de Traackr

Traackr développe une technologie de gestion des relations avec les influenceurs qui permet aux marques de gérer, mesurer et échelonner efficacement les stratégies d'influenceurs, tout en réduisant le bruit sur les médias sociaux. La plate-forme donne aux directeurs du marketing et à leurs équipes la possibilité de s'associer à des personnes d'influence tout au long de l'expérience client, ce qui a une répercussion sur les décisions d'achat par le biais de conversations authentiques et dignes de confiance. Traackr alimente les programmes de marketing d'influence pour les marques grand public et B2B mondiales très prisées, telles que L'Oréal, The Coca Cola Company, Microsoft, Intel et SAP. Traackr est une entreprise internationale qui dispose de bureaux à San Francisco, Boston, New York, Paris et Londres

À propos de Workhorse Capital

Workhorse Capital est un cabinet spécialisé en fonds propres destinés à la croissance. Basé à Denver, il investit dans des entreprises de logiciels « bootstrap » et de services qui s'appuient sur la technologie. Workhorse est un partenaire engagé sur le plan intellectuel et qui dispose d'équipes de direction désireuses d'accélérer la croissance organique de leur entreprise d'ores et déjà prospère. Pour en savoir plus, rendez-vous sur workhorsegrowth.com

À propos de You & Mr Jones

You & Mr Jones, propriétaire majoritaire de Mofilm, est le premier groupe de « Brandtech » (connexion des marques avec la technologie) au monde. Elle s'est fixé pour mission d'aider les entreprises à créer de meilleures marques, plus rapidement et à moindre coût, en utilisant la technologie.

L'entreprise a été fondée en juin 2015 par David Jones, l'ancien PDG mondial d'Havas et membre fondateur du Conseil des clients de Facebook. You & Mr Jones se situe au croisement de la croissance spectaculaire du mobile, une révolution technologique qui a permis aux personnes de créer, produire et partager des quantités sans précédent de contenus, de la révolution prochaine de l'intelligence artificielle, réalité augmentée et réalité virtuelle, et des entreprises mondiales qui, se sentant entravées, sont à la recherche de partenaires comprenant le langage des marques et des technologies. L'entreprise a acquis cinq sociétés, a investi dans 18 entreprises et lancé deux start-ups.

Parmi les clients du groupe figurent Airbnb, Netflix, Facebook, Accenture, Unilever, Google, Sony, Coca-Cola, Coty, Richemont, Emirates, Mastercard, Diageo, Danone, Samsung, AXA, Orange, Renault, Ferrero, Lacoste, BNP Paribas, Europcar et Total.

Basée à New York, You & Mr Jones dispose de bureaux dans 12 villes où l'on retrouve San Francisco, Londres, Bangalore, São Paulo, Los Angeles, Shanghai, Sydney, Mexico City, Le Cap, Hong Kong et Paris.

