Trois modèles de véhicules utilitaires sport de SEAT prennent la route ensemble pour la première fois

« La nouvelle SEAT Ateca joue un rôle clé dans notre nouvelle stratégie de marque. L'Ateca est le fer de lance de la plus grande offensive de produits de l'histoire de SEAT. » C'est ce qu'a déclaré Luca de Meo, président du comité exécutif de SEAT, lors du lancement du premier véhicule utilitaire sport de SEAT en 2016. Deux ans et demi plus tard, ses souhaits ont été réalisés, et SEAT propose maintenant trois modèles dans sa gamme véhicules utilitaires sport, tous partageant le même ADN, mais ayant leur propre personnalité. Aujourd'hui, ils prennent ensemble la route pour la première fois dans la ville où ils ont été créés.

-Design créé à Barcelone : C'est le facteur décisif pour 65 % des clients qui achètent un SUV. Dans le cas des modèles SEAT, ils ont tous une origine commune - Barcelone. « Ces trois modèles ne pouvaient pas être créés dans une autre ville que Barcelone », a déclaré Alejandro Mesonero-Romanos, directeur du design de SEAT. L'élégance, la sportivité et l'amour du détail sont leurs caractéristiques communes, mais chaque modèle a sa propre identité bien marquée. Par exemple, l'Arona offre « un caractère très marqué de crossover, avec 68 combinaisons de couleurs possibles », l'Ateca se caractérise quant à elle par sa « silhouette élégante » tandis que le Tarraco « exprime son caractère grâce au design à l'avant, qui indique à quoi ressembleront les futurs modèles SEAT. »

-Des moteurs faits pour répondre à tous les besoins : Avec des performances allant des 95 ch de l'Arona aux 190 ch du Tarraco, les trois SUV offrent une grande variété de moteurs garantissant performance, efficacité et fiabilité. En outre, l'Arona est le premier modèle de son segment à proposer un moteur à gaz naturel comprimé (GNC), tandis que le Tarraco bénéficiera d'une version hybride rechargeable. Le plus gros SUV de SEAT est « un chef-d'œuvre en termes de fonctionnalité et de polyvalence », affirme le Dr Matthias Rabe, vice-président R&D de SEAT.

-La sécurité, la première des priorités : Assistance aux embouteillages, assistance de voie de circulation, régulateur de vitesse adaptatif ACC, fonction de freinage d'urgence… Ce ne sont là que quelques-uns des assistants de sécurité ultramodernes intégrés aux SUV SEAT, qui témoignent de l'engagement de la marque à donner la priorité à la sécurité et à faciliter la conduite. De plus, le Tarraco place la barre encore plus haut en intégrant des systèmes de reconnaissance des piétons et des cyclistes.

-Connecté à l'avenir : pour 28 % des personnes qui achètent une voiture, la connectivité est une caractéristique essentielle. SEAT s'efforce de proposer les meilleures solutions pour répondre à la numérisation croissante de notre environnement, comme le manifestent ces trois SUV. D'une part avec le tableau de bord numérique et un écran de 8 pouces, et de l'autre, avec Full Link qui en est l'élément central. Ce système connecte un smartphone à la voiture via Apple Car Play, Android Auto et Mirror Link pour garantir la connectivité de manière sécurisée.

-Réussite de ventes : 30 % des acheteurs choisissent actuellement une voiture offrant une position de conduite élevée, comme un SUV. Au cours des cinq dernières années, les ventes de ce type de véhicules de taille moyenne ont presque doublé en Europe et cette tendance à la hausse est en pleine croissance. Les ventes devraient augmenter de 40 % d'ici 2025, pour atteindre un total de 2,8 millions d'unités. Dans le cas de SEAT, les SUV ont joué un rôle clé dans la croissance des ventes de la société. Une voiture sur trois vendues par la marque est un SUV et ces chiffres seront bientôt complétés par les chiffres du Tarraco.

Trois SUV, les faits, les chiffres

ATECA ARONA TARRACO Date de lancement 2016 2017 2018 Places 5 5 Jusqu'à 7 places Longueur (mm) 4 363 4 138 4 735 Moteurs De 115 hp 1.0 De 95 hp 1.0 De 150 hp 1.5 TSI à 190 hp 2.0 TSI à 150 hp 1.5 TSI à 190 hp 2.0 TSI TSI TSI et 190 hp 2.0 TDI Volume du coffre (en litres sièges arrière pliés) Jusqu'à 1 604 Jusqu'à 1 280 Jusqu'à 1 920 Conçue à Barcelone Barcelone Barcelone Produite à Kvasiny Martorell Wolfsburg (Rép. tchèque) (Espagne) (Allemagne)

SEAT est la seule société à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des voitures en Espagne. Il s'agit d'un membre du groupe Volkswagen, multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exportant 80 % de ses véhicules, et étant présent dans plus 80 pays sur l'ensemble des cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, la plus grande quantité dans l'histoire de la marque, créée il y a 68 ans.

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et compte trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où la société fabrique les modèles Ibiza, Arona et Leon, très populaires. Par ailleurs, la société produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, le Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.

La multinationale possède un centre technique, qui opère comme un pôle de connaissances réunissant 1 000 ingénieurs focalisés sur le développement d'innovations pour le plus grand investisseur industriel d'Espagne en R&D. SEAT intègre déjà la technologie de connectivité la plus récente dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation mondial de la société afin de promouvoir un avenir mobile.

