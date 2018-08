UCAR : chiffre d'affaires au 30 juin 2018

BOULOGNE BILLANCOURT, France, August 30, 2018 /PRNewswire/ --

Chiffre d'affaires Location sous enseignes en croissance de 23%.

Forte croissance liée aux déploiements en cours en location marque blanche

Résultat d'exploitation semestriel attendu en progression.

S1 2017 Var. En KEUR S1 2018 S1 2017 pro pro forma** publié forma** Chiffre d'affaires consolidé 24 356 19 215 18 524 +31,5% dont CA Location et Services aux réseaux 13 238 11 721 11 030 +20,0% CA Location 8 196 6 891 6 200 +32,2% CA Services aux réseaux 5 042 4 830 4 830 +4,4% dont CA Ventes de véhicules * 11 118 7 494 7 494 +48,4% Chiffre d'affaires sous enseignes 47 128 38 151 37 460 +25,8% dont CA Location sous enseignes 30 968 25 827 25 137 +23,2%

* Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est le chiffre d'affaires effectué dans le cadre de l'approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très faiblement margée.

** pro forma : chiffres 2017 retraités de l'impact de la réorganisation/cession des succursales.

Chiffres au 30 juin 2018 non audités.

Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 24,4 M€, reflétant d'une part une croissance de 20% du CA Location et Services aux réseaux à périmètre équivalent, retraité de l'impact de la réorganisation du secteur succursaliste, et d'autre part une hausse du CA Ventes de véhicules de 48%.

La croissance du chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux est soutenue par le déploiement en cours des réseaux en marques blanches ainsi que par la forte évolution des volumes effectués avec les grands comptes assisteurs, assureurs et LLD.

Au premier semestre 2018, le CA des ventes de véhicules est de nouveau en croissance, affichant une hausse de +48%. Les volumes d'approvisionnement ont été dynamisés par un bon début de saison.

Un nombre d'agences en forte progression

A fin juin 2018, le Groupe comptait 436 agences contre 378 agences au 31 décembre 2017, en progression de 15% sur les 6 premiers mois de l'année (+24% versus juin 2017). Cette accélération du développement a porté principalement sur les réseaux en marque blanche avec l'ouverture d'une soixantaine de nouveaux points de location sur le 1[er] semestre 2018.

Le réseau d'agences sous enseigne Ucar Rent Smarter reste quant à lui globalement stable avec plus d'une centaine d'agences.

Notoriété de la marque

Afin d'affirmer la stratégie du Groupe de se positionner comme un acteur majeur de la Mobilité vis-à-vis des particuliers, des entreprises et des constructeurs automobiles, Le Groupe UCAR a revisité entièrement son identité visuelle. Le Groupe UCAR est ainsi devenu début 2018 UCAR Mobility Group.

Au cours du deuxième semestre 2018, la visibilité de la marque sera encore accrue par la participation à la Route du Rhum 2018 du bateau UCAR - St Michel, skippé par Yann Elies, dont le départ sera donné à Saint-Malo début novembre. L'Imoca UCAR permettra d'afficher haut et fort la nouvelle identité visuelle d'Ucar Rent Smarter.

Perspectives

Les développements vont se poursuivre et s'accélérer sur le 2ème semestre 2018 :

Le développement du réseau de franchisés à marque Ucar Rent Smarter, réseau qui est le véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire

L'accent sera mis sur :

le déploiement et le développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution

le lancement de nouveaux services

Le Groupe entend continuer d'accroître fortement les investissements sur ses plateformes technologiques

Les résultats du 1er semestre 2018 du Groupe UCAR seront publiés le 18 octobre 2018 et le Résultat d'Exploitation est attendu en croissance par rapport au S1 2017, en corrélation avec la croissance à deux chiffres du CA Location sous enseignes.

Prochain rendez-vous

18 octobre 2018



Publication résultats semestriels 2018

A propos d'UCAR MOBILITY GROUP

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, à marque UCAR et en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année

La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise

La qualité de service et la convivialité

Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne…

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 380 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules. En 2017, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 78 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.