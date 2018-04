UCAR: Résultats 2017

Le Conseil d'administration d'UCAR a approuvé ce jour les comptes consolidés audités de l'exercice 2017.

L'année 2017 a été marquée par :

La poursuite du déploiement en marque blanche avec soixante-dix nouvelles ouvertures sur l'année.

Une nouvelle étape dans le développement du réseau en marque propre avec le lancement de la marque Ucar Rent Smarter. Notre réseau de location de véhicules ancré dans la proximité est à présent prêt à relever les défis du partage dans l'automobile.



Le regroupement de l'ensemble de ses actifs digitaux au sein d'une société unique, « Ucar Digital », afin de renforcer sa plateforme technologique et d'accélérer le développement de ses activités numériques.

La profonde mutation du groupe de loueur classique vers un statut d'acteur unique de la mobilité au service des grandes entreprises à réseaux, (constructeurs, financiers, assureurs, etc) comme des particuliers, s'est accompagnée d'une refonte de son identité visuelle. Le groupe devient ainsi Ucar Mobility Group avec ses filiales, Ucar Rent Smarter et Ucar Digital.

Chiffres clés consolidés au 31 décembre 2017

En KEUR 2017 2016 Var Chiffre d'affaires consolidé 35 615 47 428 -24,9% Chiffre d'affaires consolidé pro forma * 35 615 42 305 -15,8% CA sous enseignes pro forma ** 78 129 79 766 -2,1% dont CA Location sous enseignes pro forma ** 56 615 50 522 +12,1% Résultat d'exploitation 1 685 1 318 +27,8% Résultat financier -17 118 Résultat courant 1 668 1 436 16,2% Résultat exceptionnel -142 351 Impôt sociétés -576 -633 - Résultat net part du Groupe 931 1 136 -18,0% Capitaux propres 15 659 15 075 Trésorerie 8 801 11 376

Comptes consolidés audités en normes françaises

* pro forma : chiffres 2016 retraités de l'impact de la réorganisation des succursales

** Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux

Résultats annuels

A fin décembre 2017, Ucar Mobility Group comptait 378 agences contre 314 agences au 31 décembre 2016, en progression de 20%. Cette accélération du développement a porté principalement sur les réseaux en marque blanche. Le réseau d'agences à marque UCAR comptait 111 agences franchisées au 31 décembre 2017.

Ucar Mobility Group a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 35,6 M€, reflétant d'une part une croissance de 4% du CA Location et Services aux réseaux à périmètre équivalent, retraité de l'impact de la réorganisation du secteur succursaliste, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 39% liée au changement de mode de financement de la flotte.

Le chiffre d'affaires Location sous enseignes, représentatif de l'activité location de l'ensemble des réseaux s'élève à 56,6 M€ en croissance de 12% à périmètre actuel.

Ucar Mobility Group enregistre une nouvelle année de croissance de son résultat d'exploitation qui ressort à 1 685 K€, en hausse de 28%, porté par les effets conjugués de de la réorganisation du réseau succursaliste débutée en 2016 et de la bonne dynamique de croissance des réseaux marques blanches et franchisés.

Ucar Mobility Group enregistre en 2017 un résultat courant de 1 668 K€, en hausse de 16% par rapport à 2016.

Le résultat exceptionnel 2017 est impacté par une charge exceptionnelle de (142) K€ principalement liée à la fermeture de la succursale de Puteaux. A contrario le groupe avait bénéficié en 2016 d'un résultat exceptionnel positif de 351 K€ principalement lié à des plus-values sur cessions de succursales.

Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnels, à 931 K€.

Au 31 décembre 2017, le Groupe, contrairement à ses pratiques habituelles, et afin de profiter des taux d'intérêts bas, a financé 7 M€ d'achats de véhicules par des emprunts de 6 M€. Ces véhicules présents à l'actif bénéficient tous d'un engagement de reprise de la part des constructeurs.

L'évolution de la trésorerie qui passe de 11,4 M€ à 8,8 M€ s'explique principalement par les investissements 2017 dans le digital pour 1,1 M€ et par l'autofinancement d'une partie de la flotte de véhicules pour 1 M€.

La situation financière du groupe reste très saine des fonds propres de 15,7 M€, contre 15,1 M€ en 2016.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 14 juin 2018 un versement de dividende de 0,20 centimes par action, identique à l'année précédente.

Perspectives

1/ Objectif d'une centaine d'agences complémentaires afin d'attendre 500 agences à fin 2018

Les développements réalisés depuis 2016 vont se poursuivre et s'accélérer en 2018 au travers de deux principaux axes :

Le développement du réseau de franchisés Ucar Rent Smarter, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire

La poursuite du déploiement des partenariats signés avec les constructeurs automobiles va se poursuivre, assurant la montée en puissance des réseaux en marques blanches

2/ Poursuite des investissements d'Ucar Digital

Au cours du premier trimestre 2018, Jean-Claude Puerto, Président Fondateur du Groupe a révélé son projet au grand public au travers de la publication d'un essai « #partage ta bagnole ».

Dans cet ouvrage, Jean-Claude Puerto défend la thèse que les conditions d'un développement de la société du partage dans l'automobile sont maintenant réunies. Il exprime la conviction que cette transformation sera à la fois digitale et portée par les réseaux physiques de proximité.

Dans ce contexte, Ucar Mobility Group possède une position unique de tiers de confiance qu'il va chercher à renforcer.

La société Ucar Digital va accroître ses investissements technologiques et étudie, pour ce faire, toutes les possibilités d'accompagnement.

Ucar Mobility Group va également renforcer le savoir-faire et les outils de ses réseaux pour en faire les moteurs et les principaux bénéficiaires de cette transformation.

« Une immense révolution est devant nous qui va bouleverser les usages automobiles. Les franchisés UCAR vont y prendre une part déterminante ».

Prochains rendez-vous

14 juin 2018 : Assemblée Générale

30 août 2018 : Publication chiffre d'affaires S1 2018

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, à marque UCAR et en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année

La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise

La qualité de service et la convivialité

Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne…

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 380 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules. En 2017, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 78 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

