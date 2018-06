Un chef-d'œuvre du Caravage conservé au Vatican sera pour la première fois aux Pays-Bas

« La Mise au tombeau » est un retable monumental, de plus de trois mètres sur deux. Cette œuvre étant l'une des plus importantes de la collection des musées du Vatican, elle est rarement prêtée. Elle le sera de manière tout à fait exceptionnelle pour figurer dans la prestigieuse exposition « Utrecht, Le Caravage et l'Europe », organisée du 15 décembre 2018 au 24 mars 2019.

« Utrecht, Le Caravage et l'Europe » accueille plus de soixante œuvres prêtées, dont quarante-six entrent aux Pays-Bas pour la première fois. Ces prêts proviennent de musées et de collections privées des États-Unis et d'Europe, tels que les musées du Vatican, le musée du Louvre à Paris, la Galleria degli Uffizi à Florence, la National Gallery of Art de Londres et la National Gallery of Art de Washington, ainsi que différentes églises de Rome. Outre « La Mise au tombeau », l'exposition permettra de découvrir un autre tableau du Caravage, « Saint Jérôme en méditation », conservé au monastère de la Vierge de Montserrat et qui n'a, lui non plus, jamais été exposé aux Pays-Bas auparavant.

« La Mise au tombeau » du Caravage

Le Caravage a peint « La Mise au tombeau » vers 1602/1604 pour la chapelle familiale de Girolamo Vittrice, située dans l'église Chiesa Nuova, à Rome. Selon le peintre et biographe romain des artistes Giovanni Baglione (1566-1643), ce tableau majestueux était, à l'époque, considéré comme étant de loin la meilleure œuvre du Caravage. Le corps du Christ reluit et se détache sur un arrière-plan sombre, dans lequel l'entrée de la tombe est à peine visible. Son torse repose sur le bras droit de Jean, qui le soutient, tandis que Nicodème porte le bas de son corps. Il enserre les genoux du Christ avec les bras, et ses mains sont refermées l'une sur l'autre pour lui donner plus de force. Derrière eux se trouvent trois femmes. Le regard las et douloureux de la Vierge Marie est dirigé vers le bas, tandis que la belle Marie-Madeleine essuie les larmes qui coulent de ses yeux fermés. Marie de Cléophas, au contraire, lève les yeux au ciel, les bras écartés et la bouche ouverte, laissant échapper un cri de désespoir. Debout sur la dalle du tombeau sur laquelle il sera oint avant d'être enroulé dans le linceul, ils nous montrent le Christ, à nous, les visiteurs.

Utrecht, Le Caravage et l'Europe En 1600, Rome était le centre du monde. De jeunes peintres venus de tous les pays d'Europe se mettaient en route pour rejoindre la Cité Éternelle où, disait-on, Le Caravage révolutionnait l'art de la peinture en introduisant un nouveau réalisme, avec un clair-obscur d'une intensité sans précédent. Les peintres d'Utrecht Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen et Gerard van Honthorst se rendirent à Rome pour découvrir cela par eux-mêmes.

Entre 1600 et 1630, alors que le caravagisme européen était à son apogée, Rome comptait quelque 2 700 artistes, dont 572 étrangers. Ces artistes se rendaient dans les mêmes églises et allaient voir les mêmes collections. Ils discutaient. Et ils peignaient. Les thèmes étaient les mêmes, les sources d'inspiration également, mais les œuvres produites étaient toutes uniques. Ce sont ces différences entre les adeptes européens du caravagisme que l'exposition Utrecht, Caravaggio and Europe explore. La présentation thématique des tableaux révèle la manière dont le travail de chaque artiste est resté ancré dans son propre contexte culturel.

Un solide partenariat

Le Centraal Museum organise « Utrecht, Le Caravage et l'Europe » en étroite collaboration avec les Bayerischen Staatsgemäldesammlungen de Munich. L'exposition ouvrira ses portes au Centraal Museum Utrecht le 15 décembre 2018 et se poursuivra jusqu'au 24 mars 2019. Elle sera ensuite transférée à l'Alte Pinakothek, à Munich (du 17 avril 2019 au 21 juillet 2019).

Il est possible de regarder la vidéo incluse sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=dVU5Lr1mCuw, ou de la télécharger à l'adresse : https://we.tl/Nd4R1vvEJU.

