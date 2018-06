Un chirurgien orthopédiste français de premier plan présent à l'ouverture du Centre international de gestion de la douleur D&U, à Guangzhou

Ce jours-là, Peng Lin, le fondateur, président et PDG de D&U Clinic, a décrit l'intention première et la vision à l'origine du centre international de gestion de la douleur. Le Dr Bringer, qui a été médecin-conseil et chirurgien de nombreux joueurs de plusieurs équipes de football, dont le Real Madrid et le FC Séville, a partagé son expérience de la gestion de la douleur provoquée par les blessures dans le cadre du sport, participant également à un événement le 26 juin, au cours duquel des prestations médicales ont été gracieusement prodiguées. Lors de l'événement, le médecin a transmis aux spécialistes chinois son savoir sur la meilleure façon de traiter les douleurs rebelles.

Le Centre international de gestion de la douleur D&U a rompu avec la tradition où chaque service d'un établissement de soins travaille indépendamment des autres, en mettant en place un modèle de « traitement d'une maladie par l'intermédiaire de thérapies multidisciplinaires », ce qui constitue une approche nouvelle et inédite en Chine en matière de gestion de la douleur. Cela devient la norme dans le secteur médical international d'avoir des départements multidisciplinaires partageant activement les ressources. Une telle réorganisation des services médicaux ouvre la voie d'un avenir où les soins médicaux partagés joueront un rôle important dans le perfectionnement continu du secteur médical en Chine.

