Une étude de SEAT révèle ce que la génération Y attend d'une voiture

Nés entre le début des années 80 et le milieu des années 90, les membres de c ette génération représente nt 12 % de tous les acheteurs actuels de voitures en Europe

Le design d'une voiture est la pri ncipale raison qui motive 40 % des membres de ce groupe à en acheter une

La connectivité, le système audio et l'équipement d'infodivertissement sont essentiels pour un membre de la génération Y sur trois

C'est la première génération qui s'intéresse à la recherche de nouveaux modèles de mobilité tels que le covoiturage et l'autopartage

Ils avaient l'habitude d'appeler leurs amis depuis leur téléphone fixe, mais utilisent désormais des téléphones mobiles de nouvelle génération. Ils ont commencé à écouter de la musique avec des radiocassettes, mais stockent de nos jours tous leurs fichiers favoris dans le cloud. Ce sont les enfants de la génération Y, une génération qui se distingue par sa rapidité d'adaptation aux progrès technologiques. Aujourd'hui, ce groupe représente 12 % de l'ensemble des acheteurs de voitures en Europe. Mais quels sont les aspects que cette génération hyperconnectée et éprise de liberté recherche exactement au moment de choisir un véhicule ?

- Le design avant tout : pour 40 % des acheteurs actuels de voitures entre 25 et 37 ans, l'aspect extérieur est l'une des principales raisons d'achat d'un véhicule, d'après des recherches internes menées par SEAT. De la même façon, les résultats montrent qu'un tiers des moins de 30 ans considèrent la voiture comme l'expression de leur personnalité et souhaitent qu'elle reflète leur style individuel. La connectivité, le système audio et l'infodivertissement sont autant d'autres éléments décisifs pour un membre de la génération Y sur trois.

- Petite et citadine : il existe une gamme infinie de possibilités sur le marché, mais cette génération a les idées claires : 50 % ont une préférence pour les modèles compacts tels que la SEAT Leon ou Ibiza. Parallèlement à cela, le segment des SUV est également une option très populaire auprès de 20 % de ce groupe, et ce pourcentage augmente avec l'âge des acheteurs. Toutefois, seul un membre de la génération Y sur cinq est en mesure d'acheter une voiture avec ses économies, un chiffre qui peut atteindre 40 % chez les générations plus âgées.

- Actuelle et en un seul clic : membres d'une génération numérique, les jeunes adultes de la génération Y effectuent des recherches approfondies sur Internet avant de se décider pour un modèle ou un autre. Selon Enrique Pastor, responsable des études de marché et de la stratégie produit chez SEAT, « il leur faut en moyenne neuf semaines pour conclure un achat. Comme ils prennent le temps de mieux s'informer et ont relativement moins d'expérience dans le processus d'achat d'une voiture, ils consacrent plus de temps à la prise de décision ». Les pages web des fabricants et les rapports spécialisés représentent respectivement 50 % et 24 % de leurs principales sources d'information. Cette génération se distingue notamment des précédentes en ce que les recommandations des amis et de la famille jouent un rôle important à ses yeux. Avant de faire un achat, 23 % de ce groupe demande conseil à son entourage, alors que ce chiffre se réduit à 13 % chez les utilisateurs de plus de 40 ans.

- Partager, c'est vivre : par rapport au passé, la façon dont les gens utilisent leur voiture aujourd'hui a changé. Selon des études internes, la génération Y est la première à s'intéresser aux nouvelles formes de mobilité. Par exemple, 26 % des conducteurs âgés de 25 à 37 ans envisagent de partager leur voiture avec d'autres utilisateurs. En réalité, le covoiturage est « une tendance qui devrait s'intensifier à l'avenir : on estime à 36 millions le nombre d'utilisateurs dans le monde qui auront recours aux services de covoiturage à l'horizon 2025 », conclut Enrique.

