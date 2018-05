Une plateforme permettant à l'industrie financière d'assurer sa durabilité future est ouverte pour une crowdsale publique

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689272/MoneyRebel_Logo.jpg )

MoneyRebel lutte contre les règles fossilisées de l'industrie financière et l'immense coût des services bancaires. Par conséquent, pour rester fidèle à sa conviction tout en recherchant des plateformes financières tout-en-un de rupture, elle a tourné le dos aux institutions financières établies pour lever le capital via une ICO (Initial Coin Offering).

L'ICO par crowdsale de MoneyRebel a commencé pour tous les participants le 10 mai 2018 et durera jusqu'au 15 mai 2015 ou avant si la cible absolue des contributions est atteinte plus tôt.

Le support reçu durant cette ICO déterminera finalement l'état d'avancement de la plateforme MoneyRebel ; si elle atteint la cible de développement de produit de 18 millions USD, le public mondial obtiendra fin 2019 la plateforme financière la plus perfectionnée pour la budgétisation et la gestion des investissements, avec des conseillers financiers personnels, l'intelligence artificielle, des services bancaires dotés de fonctionnalités bancaires de base gratuites et une carte de débit intelligente gratuite permettant des règlements en crypto. Les conseillers financiers seront placés sur la blockchain ; en fin de compte, seuls les conseillers en investissement et en finance les mieux notés selon les évaluations des autres utilisateurs seront durables.

Des conseillers financiers rejoignent déjà la plateforme MoneyRebel pour participer activement au marché des conseillers. Jacopo Proietti, fondateur de CoinWisely, a expliqué sa décision d'en faire partie : « Notre société de conseils crypto rejoindra la plateforme MoneyRebel car elle augmente considérablement la confiance dans l'écosystème des cybermonnaies. »

Mitja Vezovišek, PDG de MoneyRebel CEO, le confirme : « L'industrie financière est au point de rupture. La capacité de numérisation et d'automatisation nous permet de regrouper au même endroit une gamme diverse de conseillers financiers : gestionnaires de patrimoine, planificateurs financiers, spécialistes des assurances, coaches financiers, spécialistes en fiscalité, et même des juristes et d'autres conseillers du domaine de l'industrie financière qui aident les gens à gérer adéquatement leur argent. Et l'arrivée de la technologie blockchain nous permet d'éliminer les doutes en ce qui concerne les identités, les antécédents et la qualité de tous ces conseillers. »

À propos de MoneyRebel

MoneyRebel, une société basée à Ljubljana, en Slovénie, est un marché tout-en-un de conseillers sur blockchain qui rassemble également des conseillers financiers experts en cryptographie et des nouveaux-venus.

