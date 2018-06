VECT-HORUS Lève 3.5 M€ Pour Accélérer ses Programmes de Développement

VECT-HORUS, une société de biotechnologies qui conçoit et développe des vecteurs facilitant l'adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d'agents d'imagerie, annonce avoir levé 3.5 million d'euros après une levée de fonds de 2.5 millions d'euros en 2017. Ce tour de table a été effectué auprès de ses actionnaires historiques et de nouveaux entrants dont CAAP Création, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence, la Financière Tuileries Co-Invest et la SCR Provençale et Corse, filiale de la Banque Populaire Méditerranée (BPM). Au total, VECT-HORUS a levé depuis sa création plus de 22 M€, dont 8 M€ de subventions et de crédit d'impôt recherche.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702333/Vect_Horus_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702332/Credit_Agricole_Alpes_Provence_Logo.jpg )



Pour télécharger le communiqué complet cliquez ici

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à l'entreprise d'intensifier ses investissements dans l'optimisation de sa technologie de vectorisation VECTrans®, de développer de nouvelles molécules notamment dans le domaine de l'imagerie et de la radiothérapie (théranostique), et de nouer de nouveaux partenariats stratégiques avec des entreprises pharmaceutiques.

En renforçant son groupe d'investisseurs, la Société dispose de ressources financières significatives pour la réalisation de ses programmes recherche et développement. Par ailleurs, plusieurs accords de collaborations ont été signés ou sont en cours de négociation avec des partenaires pharmaceutiques. La Société vise à équilibrer ses programmes de R&D avec un flux croissant de revenus issus de ces partenariats industriels.

Damien AILLERET, Directeur des Entreprises, Institutionnels et Banque Privée du Crédit Agricole Alpes Provence déclare « Nous sommes heureux d'accompagner VECT-HORUS dans cette étape décisive pour la mise sur le marché de technologies issues de notre territoire riche en innovations dans le domaine de la santé.»

« Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux investisseurs privés aux côtés de nos investisseurs historiques, cette nouvelle levée de fonds démontre la confiance de nos actionnaires et valide nos choix stratégiques ainsi que le plan de développement de notre société » déclare Alexandre TOKAY, Président de VECT-HORUS.

www.vect-horus.com

contact@vect-horus.com

LA SOURCE VECT-HORUS