Vicks VapoRub - Mythes et réalité sur le rhume - Dossier de presse grand public

1/ Si je me couvre assez, je ne devrais pas attraper de rhume

FAUX. En prenant soin de suffisamment nous couvrir, nous nous imaginons souvent pouvoir mieux faire barrage au rhume. En réalité, toutes les couches de vêtements que nous pourrions ajouter n'empêcheront pas cette pathologie de nous toucher, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un virus et qu'il peut donc s'attraper tout au long de l'année, en étant en contact avec une personne ou un objet infectés.

Il y a certes une concentration de rhume durant la période hivernale mais ceci s'explique notamment par des conditions climatiques plus propices à la survie du virus (environnement sec et froid). Notre tendance à vivre davantage dans des espaces fermés et non aérés quand nous sommes confrontés à de basses températures, permet par ailleurs de faciliter sa propagation.

2/ Si je sors dans le froid avec les cheveux mouillés, je vais tomber malade

FAUX. Nous contractons uniquement un rhume si nous sommes en présence d'un virus et avoir les cheveux mouillés n'augmentera pas le risque d'en attraper un.

3/ Plusieurs types de virus provoquent le rhume

VRAI. Le rhume est une affection bénigne qui peut être causé par plus de 200 rhinovirus différents. Certains sont plus agressifs que d'autres et donc plus contagieux[1]. Après avoir combattu le virus, nos globules blancs sont en mesure de reconnaître ce virus et de nous défendre contre ce dernier sans qu'aucun symptôme ne nous affecte de nouveau. En revanche, si nous nous retrouvons confrontés à un nouveau type de virus du rhume que nos défenses ne reconnaissent pas, nous ressentirons de nouveau les symptômes du rhume.

4/ Les enfants sont plus souvent atteints par le rhume

VRAI. Le rhume est une pathologie fréquente, et ce particulièrement chez les enfants. Ces derniers ont en effet un système immunitaire plus faible, une tendance à toucher à tout et à être souvent en groupe, ce qui augmente les risques d'être touché par un virus du rhume.

5/ Le manque de sommeil multiplie les risques d'attraper un rhume

VRAI. Une étude américaine a montré que les personnes en manque de sommeil ont quatre fois plus de risques d'attraper un rhume que celles bénéficiant de nuits de repos assez longues.

Les participants à l'étude ayant dormi moins de six heures par nuit durant la semaine avaient 4,2 fois plus de risques d'attraper un rhume que ceux ayant bénéficié de nuits de sommeil de plus de sept heures.

Les volontaires ayant dormi moins de cinq heures par nuit ont même 4,5 fois plus de risques de tomber malades.[2]

LES REMEDES

6/ Le bouillon de poule favorise la guérison

PLUTOT VRAI. Il semblerait que la consommation de bouillon de poule augmente la fluidité des sécrétions nasales et agisse favorablement sur le processus inflammatoire.

Il n'existe encore aucune véritable preuve tangible pour affirmer que le bouillon de poule aide réellement à guérir le rhume et il serait exagéré de parler de remède, mais cette recette de grand-mère apporte sans doute des nutriments bénéfiques pour l'organisme. Et de manière générale, de nombreuses personnes atteintes d'un rhume se sentent mieux en buvant des boissons chaudes[3]. Ces dernières apaisent en effet les muqueuses enflammées et leurs vapeurs humidifient les fosses nasales.

7/ Le lait chaud avec du miel aide à apaiser la toux

VRAI. Boire un bol de lait chaud permet d'apaiser une gorge irritée à cause de la toux ou d'une inflammation. L'idéal est d'y ajouter du miel, aux propriétés cicatrisantes et adoucissantes pour la gorge. A boire avant le coucher, pour limiter les quintes de toux durant la nuit !

8/ Il faut « nourrir un rhume et affamer une fièvre »

FAUX. Manger plus ou moins que d'habitude n'aidera pas à vaincre le rhume. L'important est de se nourrir sainement et surtout de penser à boire. Se jeter sur les aliments gras ou sucrés est à éviter. Les premiers sont difficiles à digérer (tout comme les aliments épicés) et les seconds peuvent affaiblir le système immunitaire. Au niveau de la boisson, boire de l'eau permet d'éliminer plus rapidement l'infection et d'éviter la déshydratation.

9/ Le sommeil aide à la guérison du rhume

FAUX. Aucune preuve scientifique ne permet d'affirmer clairement que le sommeil a un impact sur la guérison du rhume. En revanche, il est important d'essayer de dormir suffisamment pour préserver nos défenses immunitaires. Appliquer la pommade Vicks VapoRub peut aider à soulager les symptômes les plus gênants du rhume - la congestion, la toux - et assurer ainsi un sommeil de meilleure qualité.

L'HYGIENE DE VIE

10/ Il n'est pas recommandé de faire du sport en cas de rhume

VRAI ET FAUX. Lorsque nous sommes atteints d'un léger rhume (éternuements, nez qui coule ou bouché, gorge légèrement irritée ou douloureuse…), il n'est pas contre-indiqué de pratiquer une activité sportive, à condition qu'elle ne soit pas trop intense (marche, vélo d'appartement…).

En cas de symptômes plus violents (fièvre, douleurs musculaires, nausée…), le repos forcé est à privilégier pour ne pas affaiblir encore davantage notre corps qui a besoin de toutes les ressources immunitaires disponibles pour se rétablir.

11/ Le rhume se transmet surtout par les postillons et les mains

VRAI. Les postillons, éternuements et les mains sont les principales sources de transmission. Il est ainsi possible de réduire le risque de propagation du virus en évitant de serrer la main ou d'embrasser une personne enrhumée et en se lavant régulièrement les mains.

