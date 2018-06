Waterfall Security: les passerelles de securite unidirectionelles reçoivent la Certification ANSSI-CSPN

La société Waterfall Security Solutions, un leader mondial de la cybersécurité industrielle, est heureuse d'annoncer que leur produit phare, la passerelle de sécurité unidirectionnelle WF-500, a récemment reçu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN), mise en place par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Le WF-500 a subi des tests ainsi que des audits rigoureux par un CESTI agréé par l'ANSSI. Les passerelles de sécurité unidirectionnelles Waterfall assurent une intégration sécurisée entre les réseaux industriels et les réseaux d'entreprise, fournissant une protection physique contre les cyber-attaques provenant de réseaux externes.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/710139/Waterfall_Security_Solutions_Logo.jpg )



« Les réglementations ANSSI pour la sécurité des systèmes industriels sont parmi les plus sophistiquée du monde, avec des exigences pour des solutions matérielles de sécurité unidirectionnelle et des fortes recommandations pour des solutions certifiées, » dit Lior Frenkel, PDG et co-fondateur de Waterfall. « Waterfall est heureux d'annoncer que l'ANSSI a accordé la certification CSPN pour l'utilisation de notre produit phare dans cet environnement très exigeant. »

La certification CSPN est très importante pour les entreprises françaises, et nous sommes ravi que l'ANSSI l'ait accordée aux passerelles unidirectionnelles Waterfall » dit Thierry Kolton, Directeur et co-fondateur de Star-Achats, revendeur des produits Waterfall en France. Les solutions Waterfall sont désormais en correspondance parfaite avec les exigences du marché français, avec la capacité d'offrir une solution unidirectionnelle, certifiée par l'ANSSI.

La certification ANSSI vient s'ajouter aux certifications existantes de Waterfall, telles que la certification Critères Communs et NITES Singapour, ainsi que les évaluations par NISA, Idaho National Laboratories et Digital Bond Laboratories. Ces évaluations et certifications attestent du niveau de sécurité des passerelles de sécurité unidirectionnelles Waterfall - plus forts que les pare-feu, avec une sécurité renforcée par matériel - plutôt que basée sur le logiciel - et dédiée aux équipements sensibles contrôlant les processus industriels des infrastructures essentielles en France.

À propos de Waterfall Security Solutions

Waterfall Security Solutions est le leader mondial des technologies de cybersécurité pour les systèmes industriels et ses technologies de passerelles de sécurité unidirectionnelles proposent une alternative innovante par rapport aux pare-feu. L'entreprise compte parmi ses clients toujours plus nombreux les opérateurs d'infrastructures critiques tels que centrales électriques et nucléaires, plateformes offshore, systèmes ferroviaires, raffineries, pipelines, usines pharmaceutiques, chimiques et industrielles, pour ne citer qu'eux. Déployés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, les produits Waterfall supportent la gamme la plus large de principales plateformes de surveillance industrielle à distance, d'applications industrielles, de bases de données et de protocoles Industriels.

Pour les demandes de renseignement :

france@waterfall-security.com

Batya Castro

Waterfall Security Solutions

+972-50-877-1075



LA SOURCE Waterfall Security Solutions