Williams Lea Tag acquiert Taylor James pour développer une présence mondiale de premier plan dans le domaine de la production numérique

Williams Lea Tag (WLT), entreprise leader de services marketing indépendante et mondiale, a annoncé l'ajout de Taylor James à son portefeuille de prestataires de services de production intégrés afin de continuer à transformer les idées créatives en réalité pour des marques internationales à l'échelle mondiale.

Fondée à Londres en 1999, Taylor James est une maison de production numérique à la pointe de la technologie, qui propose aux marques et à leurs agences créatives des services haut de gamme dans l'imagerie générée par ordinateur (CGI), l'animation, le design et les effets visuels (VFX) pour produire du contenu numérique attractif et photo-réaliste sur tous les médias. Parmi ses clients figurent American Express, Lexus, Jack Daniels, Ford, Progressive, Dell et Honda.

David Kassler, PDG du groupe WLT, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Taylor James au sein de la famille WLT. Glen Taylor et sa talentueuse équipe nous aideront à accroître notre pertinence stratégique auprès des plus grandes marques. Nous partageons des objectifs communs comme la réduction des coûts et du gaspillage budgétaires grâce à de meilleurs processus et technologies, et Taylor James possède l'envergure et l'expertise à la hauteur de notre ambition internationale. Cette première acquisition sous l'égide d'Advent International est une étape importante pour WLT, et nous continuerons d'explorer d'autres opportunités d'acquisitions et de synergies. »

Glen Taylor, PDG et cofondateur de Taylor James, a ajouté : « Comme nous sommes studio créatif axé sur le design, il était important de rejoindre un groupe indépendant donnant la priorité à des méthodes inventives pour répondre aux besoins changeants des clients. L'éventail de clients vaste et varié de WLT s'accorde à l'expérience et aux compétences que nous avons acquises ces deux dernières décennies. Nous construisons un véritable partenariat stratégique avec d'excellentes opportunités de croissance pour tous. Grâce aux avancées technologiques, outils personnalisés et savoir-faire éprouvés, nous continuerons avec enthousiasme de repousser les limites de la créativité, d'aider les marques et les agences à toucher leurs audiences dans un paysage médiatique en constante évolution. »

