WorkFusion étend son tour de financement de série E à 50 millions de dollars et accueille Guardian, New York-Presbyterian, The PNC Financial Services Group et AI Capital en tant qu'investisseurs stratégiques

« L'intelligence artificielle est devenue un avantage concurrentiel fondamental », a déclaré le PDG de WorkFusion, Alex Lyashok. « De nombreuses entreprises utilisent déjà l'apprentissage automatique pour optimiser l'expérience de leurs clients. L'utilisation de l'apprentissage automatique pour créer des robots logiciels intelligents complète ces expériences avec des activités d'exploitation évolutives et agiles. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec Guardian, NewYork-Presbyterian, PNC et d'autres sociétés dont les activités reposent sur les données afin de mettre au point des modèles d'affaires basés sur les données dans lesquels la RPA basée sur les données occupe une place centrale. »

« Guardian utilise les données pour mieux comprendre et servir ses clients et WorkFusion lui apportera de nouvelles capacités de renseignement basées sur les données », a déclaré Dean Del Vecchio, vice-président exécutif, directeur de l'information et responsable des services partagés pour entreprises chez Guardian. « Nous souhaitons déployer une technologie combinant automatisation des processus robotiques et intelligence artificielle qui nous permettra d'améliorer notre efficacité, nos opérations et nos résultats, et WorkFusion est en mesure de nous offrir cela. »

« NewYork-Presbyterian est un expert dans l'application de technologies innovantes dans le domaine de la santé. Avec WorkFusion nous avons déployé l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus pour améliorer l'excellence opérationnelle, réduire les coûts et offrir aux patients des soins exceptionnels dans les communautés que nous desservons », a déclaré le Dr Peter Fleischut, chef de la transformation chez NewYork-Presbyterian. « Notre investissement dans WorkFusion reflète notre engagement stratégique envers des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle pour façonner l'avenir des soins de santé », a déclaré le Dr David Tsay MD Ph. D., directeur adjoint de la transformation chez NewYork-Presbyterian.

« PNC a choisi WorkFusion SPA en raison de son approche reposant sur une plateforme intégrée et de ses capacités intégrées d'intelligence artificielle », a déclaré Dan Pavlick, vice-président exécutif des services stratégiques et de l'architecture d'entreprise, chez The PNC Financial Services Group. « WorkFusion SPA est un outil stratégique qui soutient nos initiatives en matière d'expérience client et d'efficacité en automatisant les processus opérationnels critiques. Nous avons investi dans cette société pour soutenir ce que nous considérons comme un partenariat à long terme. »

« AIC a étudié toutes les entreprises de l'industrie de la RPA et de l'automatisation intelligente et nous avons choisi d'investir dans WorkFusion en raison de son modèle axé sur les données qui, selon nous, est le plus intéressant, tant pour les clients que pour les investisseurs », a déclaré Antoine Blondeau, cofondateur et associé directeur chez AIC. « Avec sa technologie de base, ses produits, sa clientèle et son équipe, WorkFusion est exceptionnellement bien placée pour conserver et étendre sa position de leader dans l'industrie RPA, et nous sommes ravis de soutenir la croissance de cette société. »

Avec plus de 30 000 utilisateurs dans 10 000 entreprises à travers le monde, WorkFusion est le produit d'automatisation basé sur l'intelligence artificielle le plus largement adopté sur le marché. Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, peuvent commencer leur découverte de l'automatisation avec RPA Express, qui est gratuit, puis augmenter leurs capacités pour résoudre les problèmes d'évolutivité les plus complexes avec le produit phare de WorkFusion, Smart Process Automation.

Le logiciel RPA basé sur l'intelligence artificielle de WorkFusion permet de créer et de gérer des robots logiciels pour le travail du savoir. Conçus pour les entreprises principalement axées sur les données, ses produits automatisent les processus métier en réunissant l'intelligence artificielle, la RPA et les personnes au sein d'une seule et même plateforme intuitive. D'importantes entreprises des secteurs de la banque, des assurances et de la santé et d'autres secteurs à forte consommation de données ont choisi WorkFusion pour réduire leurs coûts d'exploitation et utiliser l'intelligence artificielle pour surmonter la complexité des opérations de mise à l'échelle. WorkFusion a son siège à New York et possède des bureaux dans huit pays d'Europe et d'Asie.

