Yealink lance la caméra intelligente à 360 degrés tout-en-un SmartVision 60 pour Microsoft Teams au salon Microsoft Ignite

La SmartVision 60 de Yealink offre une expérience inclusive pour les réunions hybrides

XIAMEN, Chine, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Yealink (Stock Code: 300628), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communications unifiées (UC), a lancé sa toute nouvelle caméra tout-en-un à 360 degrés alimentée par l'intelligence artificielle (AI), SmartVision 60, devant un public mondial lors de Microsoft Ignite, le plus grand événement annuel du géant technologique pour les professionnels du secteur et les développeurs du monde entier. En tant que dernier produit de nouvelle génération de Yealink, la SmartVision 60 rend les réunions hybrides accessibles à tous. Conçue pour les salles de réunion de petite et moyenne taille, la SmartVision 60 est entièrement compatible avec Microsoft Teams et intègre une caméra à 360 degrés avec une résolution 10K, deux jeux de microphones multifonctions et un système de haut-parleurs de pointe, afin d'offrir une expérience inclusive et immersive à tous les participants à une réunion hybride.

Yealink launches its brand-new intelligent 360-degree all-in-one camera, SmartVision 60, to a global audience at Microsoft Ignite

Selon une nouvelle étude de McKinsey, 90 % des organisations adopteront un modèle de travail hybride dans l'avenir professionnel post-pandémie. Dans ce contexte, un nombre croissant d'entreprises se demandent comment faire en sorte que tous les participants puissent vivre la même expérience lors d'une réunion hybride, qu'ils soient sur place ou non. La SmartVision 60 de Yealink résout le problème que rencontrent souvent les participants à distance d'une réunion hybride : ne pas pouvoir voir ou entendre correctement et se sentir généralement déconnecté de ce qui se passe autour d'eux. À la place, elle permet que personne ne soit laissé de côté.

Une caméra panoramique 10K à 360 degrés, sans participants cachés

Avec sa couverture à 360 degrés et son champ de vision « depuis le centre de la table », personne ne sera hors de vue lors de la réunion. De plus, la toute nouvelle caméra 10K offre des images époustouflantes plus détaillées que jamais.

Fonction d'alimentation multi-flux, pour inclure tout le monde de façon égale

Parfaitement compatible avec Microsoft Teams, la fonction d'alimentation multi-flux crée des flux vidéo individuels de quatre haut-parleurs actifs dans la salle et les assemble, montrant en même temps une vue panoramique de la salle. Cette fonction permet à chaque personne placée à la table de conférence d'apparaître au premier plan de manière limpide. Les expressions faciales et le langage corporel ne seront plus négligés, même dans une réunion hybride. Chaque conversation pourra être vivante et immersive.

Assistant vocal intelligent et transcription

Avec deux jeux de microphones multifonctions, la SmartVision 60 couvre facilement un rayon de prise de son de 20 pieds (6 mètres) sous tous les angles dans une pièce de taille moyenne. En outre, elle prend en charge les fonctionnalités IA comme l'assistant vocal Cortana et la transcription automatique de la parole en texte en direct, avec des intervenants identifiés par leur nom.

La SmartVision 60 est incluse dans le système Yealink MVC S60 pour Microsoft Teams Rooms, pour une expérience native des réunions Teams. La solution vidéo groupée MVC S60 comprend une caméra intelligente tout-en-un à 360 degrés SmartVision 60, un mini-PC MCore Pro, un écran tactile MTouch Plus et un pod de présentation sans fil WPP30 pour permettre des conversations et des collaborations hybrides mais de haute qualité avec Microsoft Teams. Intégrée aux principaux fabricants de PC, la SmartVision 60 permet également à ses utilisateurs de choisir un mini-PC Dell ou Lenovo pour leurs Microsoft Teams Rooms.

Pour en savoir plus sur la SmartVision 60 de Yealink, rendez-vous sur place au Microsoft Ignite au Seattle Convention Center du 12 au 14 octobre ou en ligne ici .

À propos de Yealink Inc.

Yealink (Stock Code: 300628) est une marque mondiale spécialisée dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration avec la meilleure des qualités, une technologie innovante et conviviale. Yealink, qui est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe dans le top 5 des fournisseurs de vidéoconférence (selon le « IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021 »), et occupe la première place des parts de marché mondiales des expéditions de téléphones SIP (selon le « Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2020 »). Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire de Yealink, veuillez consulter le site suivant : www.yealink.com .

