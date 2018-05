ZAFCO se prépare pour le salon professionnel du pneu The Tire Cologne

Alors que Cologne se prépare pour accueillir The Tire Cologne, le plus grand salon international du marché des pneus, ZAFCO, fabricant et distributeur de pneus basé aux Émirats arabes unis, marque également son entrée en tant qu'expert et exposant international dans le cadre de ce grand événement. The Tire Cologne se tiendra du 29 mai au 1er juin dans le parc des expositions Koelnmesse en Allemagne. Avec la cinquième plus grande surface d'exposition au monde et 70 000 mètres carrés d'espace et d'infrastructure moderne, le parc des expositions de Cologne vise à promouvoir le marché des pneus, des roues et des spécialistes de l'entretien de voitures en pleine croissance à l'occasion du salon.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/696398/ZAFCO_The_Tire_Cologne.jpg )



Dans le cadre de ce salon international de Cologne, ZAFCO exposera sa marque classée Zeetex ainsi que sa marque produite en collaboration, Otani. ZAFCO est également l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le segment du Moyen-Orient, étant présente sur les six continents et dans plus de 800 réseaux de distribution à travers le monde. Les préparatifs battent leur plein pour Zeetex comme pour Otani. Ces deux marques feront leur grande apparition dans des stands du salon, offrant des solutions durables pour le secteur des pneus et présentant leurs nouvelles gammes de produits améliorés, spécialement conçus pour le segment européen.

Otani, la marque de pneus basée en Thaïlande, s'apprête à lancer des pneus pour voitures sur le marché européen et va également annoncer l'ajout de trois nouveaux modèles de pneus - les pneus pour essieu directeur OH-119 pour applications de transport régional et de longue distance, les pneus pour essieu moteur OH-319 pour applications de longue distance, ainsi que les pneus pour essieu moteur OH-320 pour applications régionales - dans son portefeuille de pneus radiaux pour camions.

Zeetex lancera par ailleurs ses modèles de pneus quatre saisons SUV ZT4000 4S après le succès retentissant de ses pneus radiaux pour voitures ZT4000 4S sur le marché européen. Le stand complet de la marque présentera les pneus été les plus réputés de Zeetex, comme le ZT1000, le SU1000 vfm, le HT1000 vfm et le CT2000 vfm. Une large gamme de modèles de pneus hiver haute performance tels que le WP1000, le WV1000, le WH1000, le WH1000 SUV et le WQ1000 seront également mis en vedette sur le stand.

ZAFCOsera présent sur le stand noB050 dans le hall no07. En plus de présenter les produits et les services de l'entreprise, le stand comprendra également un large éventail de divertissements et d'activités sportives, tels qu'un mini-golf, un jeu de fléchettes automatique et un mini-billard, ayant pour but de divertir les visiteurs tout au long du salon et d'offrir des cadeaux excitants aux gagnants.

Plus de détails - http://www.zafco.com/index.php.

LA SOURCE ZAFCO Europe GMBH