.bit lève 13 millions de dollars pour construire un protocole d'identité décentralisé inter-chaînes

SINGAPOUR, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- .bit ( did.id ) a levé 13 millions de dollars pour construire un protocole d'identité décentralisé inter-chaînes. Ce tour de table de série A, réalisé un an après le lancement de la startup, a été mené par CMB International, HashKey Capital, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital et SNZ.

Le protocole de blockchain open-source de .bit permettra une identification décentralisée sans autorisation pour les utilisateurs individuels et les DAO. Au cours des 12 derniers mois, les communautés d'utilisateurs et de développeurs du projet ont connu une forte croissance. Jusqu'à présent, plus de 38 000 adresses indépendantes ont été enregistrées pour plus de 110 000 comptes .bit, et près de 100 portefeuilles et applications décentralisées grand public ont été intégrés à .bit (voir ici ).

À l'ère du web2, les profils sociaux sont stockés dans des bases de données centralisées par des géants de la technologie qui peuvent révoquer l'accès ou modifier les données à volonté. Les comptes peuvent être bloqués ou désactivés à tout moment, ce qui donne lieu à la censure et au déplafonnement. Grâce à la technologie web3, .bit permettra aux individus de véritablement posséder et contrôler leurs données. Les utilisateurs jouiront d'une souveraineté d'identité, à la fois en tant que personnes privées et en tant qu'entreprises.

Les premières applications conçues pour le protocole d'identité décentralisé de .bit comprennent le transfert de crypto-monnaies, la résolution décentralisée de domaines, l'affichage de profils personnels, etc. À terme, .bit devrait être utilisé pour la gestion des adhésions et des justificatifs pour les DAO, les marques et les IP, les célébrités et les fans, les clubs et les communautés.

D'autres cas d'utilisation du produit d'identité décentralisé de .bit comprennent le soutien au milliard de citoyens sans identification légale. Il leur est donc impossible de prouver leur identité, de bénéficier des prestations gouvernementales de base ou des soins de santé, de s'inscrire dans des établissements d'enseignement ou d'exercer leur droit de vote.

En tant que solution inter-chaînes, .bit prend en charge Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, Nervos CKB et Polygon. À l'avenir, .bit couvrira toutes les chaînes publiques courantes telles que Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, Solana, etc., ainsi que les dispositifs logiciels et matériels qui prennent en charge les algorithmes de cryptage asymétrique.

Les prochaines fonctionnalités en cours de développement comprennent NameDAO, qui attribuera une partie des revenus du protocole .bit aux DAO, et des sous-comptes qui seront attribués aux membres des DAO, aux adoptants de la marque et aux partisans fidèles pour renforcer les communautés web3, et abaisser davantage le seuil d'enregistrement des comptes, les comptes à 4-9 chiffres disponibles à 100 % et ouvrir les comptes à 3 chiffres, qui annonceront très bientôt les règles spécifiques sur le Twitter officiel.

À propos de .bit

.bit est un protocole d'identité décentralisé inter-chaînes lancé en juillet 2021. Le protocole compte plus de 110 000 comptes et est intégré à plus de 100 portefeuilles et applications décentralisées tels que Trust Wallet, Torus, TokenPocket, imToken, iToken, BitKeep, AlphaWallet, HyperPay, MathWallet, WePiggy, NFTSCan, NFTGO, Relation, ShowMe, UneMeta, Dtools, Evolution Land, UniPass, Mail3, Link3. io, Quest3, 0xEcho, Transit Swap, 5Degrees, cc0.network, COCH, SeekDID, DASLA, SuperDID et bien d'autres. La startup comprend une petite équipe de dix personnes réparties entre les États-Unis, la Chine et Singapour, dirigée par Tim Yoeh, Specer Shaw, Jeff Jin et Kyle Wright, qui étaient collègues chez Tencent. La plupart des membres de .bit ont une grande expérience de l'industrie du Web3.

