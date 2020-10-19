11-й Форум экономического сотрудничества Pan-Beibu Gulf и Международная конференция по сотрудничеству перевалочных портов 2020 Beibu Gulf прошли 15 октября в г. Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного района
19 Oct, 2020, 11:53 IDT
НАНЬНИН, Китай, 19 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- 15 октября 2020 года в городе Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного района Китая были проведены 11-й Форум экономического сотрудничества Pan-Beibu Gulf и Международная конференция по сотрудничеству перевалочных портов 2020 Beibu Gulf, организованные компанией Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.
Тема форума в этом году: "Focusing on International Gateway Port, Jointly Building New International Land-Sea Trade Corridor: A New Era of Pan-Beibu Gulf Cooperation" («Совместное строительство нового международного сухопутно-морского коридора с повышенным вниманием к международному перевалочному порту: новая эра всестороннего сотрудничества в Заливе Бейбу»). В рамках этого форума обсуждались две вопроса, а именно "Jointly Construct Beibu Gulf International Gateway Port and Explore New Model of Interactive Development" («Совместное строительство международного перевалочного порта в Заливе Бейбу и поиск новой модели интерактивного развития») и "Build High-Quality New International Land-Sea Trade Corridor to Serve the Development of International Supply Chain" («Строительство нового высококачественного международного сухопутно-морского торгового коридора с целью развития международной системы поставок»).
Контактная информация: Chen Libing (Чэнь Либин), +86-0771-5807700
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1314053/11th_Pan_Beibu_Gulf_Economic_Cooperation_Forum.jpg
SOURCE Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.