ALIEN WORLDS MISSIONS : le premier jeu sur la blockchain BSC dans le « métavers NFT » d'Alien Worlds a été lancé avec du Trilium (TLM) et des récompenses NFT pour les joueurs

ZUG, Suisse, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La communauté décentralisée et internationale d'Alien Worlds, qui est devenue l'une des applications blockchain décentralisées les plus utilisées au monde, a le plaisir d'annoncer que le jeu Alien Worlds Missions vient d'être lancé sur la blockchain Binance Smart Chain. Les explorateurs ont désormais la possibilité d'envoyer des vaisseaux spatiaux virtuels en mission dans le métavers, et de gagner des NFT à utiliser dans le jeu, ainsi que d'acquérir des NFT créés par diverses communautés de joueurs qui organisent des événements et des activités régulièrement.

Avec plus de 3,6 millions de joueurs enregistrés^ depuis son lancement en décembre 2020 et environ 11 millions de parties jouées par jour*, Alien Worlds s'est imposé comme le plus grand jeu NFT basé sur la blockchain, offrant aux joueurs la possibilité de posséder des terrains, d'utiliser des outils, des sbires et des armes pendant les combats, et de personnaliser leurs avatars. Alien Worlds fonctionne sur trois blockchains : Ethereum, WAX et Binance Smart Chain (BSC).

« Alien Worlds a complètement changé les jeux sur blockchain. J'irais même jusqu'à dire qu'il a touché et changé des vies à travers le métavers », a déclaré Duwain d'Alien Army World. « Nous sommes persuadés que le jeu Alien Worlds Missions dernièrement publié intensifiera les exploits des joueurs du monde entier. »

Le lancement très attendu d'Alien Worlds Missions présente une toute nouvelle expérience de jeu pour les joueurs. Les explorateurs peuvent utiliser le token du jeu, le Trilium (TLM), pour envoyer un vaisseau spatial sur chaque mission et concourir pour remporter une partie de la récompense de tokens TLM. De plus, chaque voyageur reçoit un NFT par mission (jusqu'à 5 par joueur et par mission actuellement), ce qui permet une fonctionnalité à la fois dans le jeu et dans les jeux créés par la communauté, basée sur les statistiques des cartes de jeu NFT ou les statistiques de la mission. Comme toute l'activité est stockée sur la blockchain, toutes les missions sont accessibles à l'ensemble de la communauté. Ce haut degré de transparence encourage une approche stratégique du jeu et stimule considérablement la compétitivité. Au moment du lancement, huit cartes de jeu NFT différentes d'Alien Worlds Missions seront disponibles dans le cadre de la charte.

« Le lancement du jeu Alien Worlds Missions sur la blockchain BSC marque un moment historique pour la communauté Alien Worlds, illustrant une fois de plus que les jeux "jouer pour gagner" peuvent être très engageants et créer des expériences enrichissantes pour les joueurs, sans dépendre d'annonceurs tiers invisibles, guidant et suivant leur engagement », a déclaré Saro McKenna, cofondateur d'Alien Worlds.

* Parties jouées : nombre de transactions mesuré par le nombre d'interactions du portefeuille avec les contrats intelligents d'Alien Worlds sur une base quotidienne. DappRadar

^ Joueurs enregistrés : accessible au public sur la blockchain WAX.

À propos d'Alien Worlds

Alien Worlds est un métavers NFT où l'on peut jouer avec des objets numériques uniques (NFT), miser des tokens Trilium, voyager sur des planètes depuis Alien Worlds Missions, voter aux élections et se présenter au conseil planétaire.

Avec environ 3,6 millions de joueurs et plus de 700 000 utilisateurs actifs mensuels (nombre d'adresses de portefeuilles uniques interagissant avec les contrats intelligents d'Alien Worlds sur une base mensuelle, DappRadar), Alien Worlds a rapidement grimpé dans les classements de DappRadar et a inspiré les joueurs à développeur leur créativité afin de créer, partager et prospérer dans le métavers social.

Pour accéder et jouer à Alien Worlds et au nouveau jeu Alien Worlds Missions, rendez-vous sur www.alienworlds.io, play.alienworlds.io/missions et la Station des Explorateurs.

Pour plus d'informations concernant Alien Worlds Missions et pour un entretien avec Saro McKenna, co-fondateur d'Alien Worlds chez Dacoco GmbH, Duwain, ou un membre de la communauté des joueurs d'Alien Worlds, veuillez contacter EKC PR au 310-441-1000 ou à l'adresse mail [email protected].

Related Links

https://dacoco.io/en/



SOURCE Dacoco GmbH