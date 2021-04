Alma, spółka należąca do Sisram Medical, prezentuje Alma PrimeX™ - najlepszą na rynku platformę do nieinwazyjnego konturowania ciała i napinania skóry, która przynosi spektakularne rezultaty

NORYMBERGA, Niemcy, 12 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- spółka Alma, jeden ze światowych liderów na rynku urządzeń do zabiegów medycznych i estetycznych, zaprezentowała dzisiaj nową platformę Alma PrimeX™ w ramach jej światowej premiery. Wydarzenie odbyło się w specjalnym studio w siedzibie firmy i było transmitowane na cały świat.

Alma PrimeX™ to produkt zdecydowanie wyróżniający się w swojej kategorii. Zapewnia on niespotykane wcześniej rezultaty w zakresie redukcji obwodu brzucha, talii, ud i pośladków oraz zwiększania napięcia skóry w ich obrębie.

Alma PrimeX™ zaprojektowano i skonstruowano z myślą zarówno o pacjentach, jak i lekarzach. Prace badawczo-rozwojowe nad Alma PrimeX, prowadzone w oparciu o zorientowaną na klientów i konsumentów strategię Business to Everyone, zainicjowane zostały w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez użytkowników, stawiając je w centrum zainteresowania. Zespół badawczo-rozwojowy miał charakter międzynarodowy i działał w trzech krajach – Korei Południowej, Hiszpanii i Izraelu – tak by technologie i zabiegi dopasowane były do potrzeb różnych grup etnicznych, demograficznych i kulturowych. Jednocześnie kierowano się zaleceniami czołowych środowisk opiniotwórczych i klientów.

Trzon platformy PrimeX™ stanowi autorska kombinacja dostępnych technologii ultradźwięków i częstotliwości radiowych. Synergistyczne połączenie bazuje na:

opatentowanych przez Almę ukierunkowanych falach ultradźwiękowych (Guided Ultrasound), które selektywnie oddziałuja na tkankę tłuszczową, zmniejszając jej objętość, co potwierdziły znakomite wyniki badań klinicznych.

opatentowanym rozwiązaniu Almy w zakresie częstotliwości radiowych (UniPolar Radio Frequency), które efektywnie nagrzewa skórę i warstwę podskórną, pobudzając produkcję włókien kolagenowych i elastynowych.

Kombinację tych technologii dodatkowo wzbogacają cztery rewolucyjne funkcje, które sprawiają, że każdy zabieg daje unikatowe rezultaty:

ConeX – charakterystyczne stożkowate wgłębienie, które wzmacnia fale akustyczne, zmniejsza odbijanie fal ultradźwiękowych i nie posiada centralnego punktu emisji fal.

– charakterystyczne stożkowate wgłębienie, które wzmacnia fale akustyczne, zmniejsza odbijanie fal ultradźwiękowych i nie posiada centralnego punktu emisji fal. Impulse – energia ultradźwięków dostarczana nie w sposób ciągły, a w formie impulsów poprzez efekt mechaniczny generujący małe fale uderzeniowe, które zwiększają skuteczność zabiegu.

– energia ultradźwięków dostarczana nie w sposób ciągły, a w formie impulsów poprzez efekt mechaniczny generujący małe fale uderzeniowe, które zwiększają skuteczność zabiegu. MaXimize – funkcja próżniowa pozwalająca utrzymać stałe sprzężenie pomiędzy aplikatorem i skórą. Zapewnia dotarcie największej możliwej ilości ultradźwięków do leczonych miejsc oraz ich równomierny rozkład, maksymalizując rezultaty.

– funkcja próżniowa pozwalająca utrzymać stałe sprzężenie pomiędzy aplikatorem i skórą. Zapewnia dotarcie największej możliwej ilości ultradźwięków do leczonych miejsc oraz ich równomierny rozkład, maksymalizując rezultaty. ReACCT – kalibracja charakterystyki tkanki i kontrola wydajności energetycznej pozwalają na systematyczną optymalizację. Automatyczna regulacja częstotliwości i mocy ultradźwięków w trakcie zabiegu pozwala na dostosowanie parametrów do stanu skóry pacjenta.

„Z dumą otwieramy nowy rozdział dla urządzeń używanych w medycynie estetycznej, tworząc technologię nie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie pozwalające uzyskać lepsze rezultaty dla użytkowników i pacjentów. Alma PrimeX™ to zupełnie nowa jakość zarówno dla praktyków, jak i pacjentów, która stawia w centrum ich potrzeby i preferencje" – powiedział Lior Dayan, CEO spółki Alma.

