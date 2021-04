Alma, une société de Sisram Medical, lance Alma PrimeX™, la plateforme non invasive ultime pour le remodelage du corps et le raffermissement de la peau, offrant des résultats spectaculaires

NURNBERG, Allemagne, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Alma, l'un des leaders mondiaux des solutions médicales et esthétiques basées sur l'énergie, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle plateforme Alma PrimeX™ lors d'un événement de lancement mondial LIVE, diffusé depuis le studio de son siège social.

Alma PrimeX™, qui se distingue dans sa catégorie, obtient des résultats inégalés en matière de réduction de la circonférence et de remise en tension cutanée dans les zones de l'abdomen, de la taille, des cuisses et des fesses.

Alma PrimeX™ a été conçu et construit en pensant aux médecins et aux patients. Adhérant à la stratégie 'Business to Everyone' d'Alma, centrée sur les clients et les consommateurs, le processus de recherche et de développement d'Alma PrimeX a été initié du côté de l'utilisateur, en prenant ses besoins à cœur. Une équipe multinationale de recherche et de développement a exploité des sites de recherche répartis sur trois pays - la Corée du Sud, l'Espagne et Israël - afin d'adapter les technologies et les traitements aux différentes ethnies, démographies et cultures - avec l'aide de leaders d'opinion de premier plan et de leur clientèle.

Au cœur de PrimeX™ se trouve la combinaison exclusive d'Alma des technologies héritées des ultrasons et de la radiofréquence. La combinaison synergique est alimentée par :

les ondes ultrasonores guidées brevetées d'Alma, affectant sélectivement le tissu adipeux et entraînant une réduction de l'épaisseur de la graisse, ce qui se traduit par des résultats cliniques remarquables.

la radiofréquence unipolaire brevetée d'Alma, chauffant efficacement les couches dermiques et sous-cutanées, en ciblant les fibres de collagène et d'élastine et en favorisant la formation de nouveau collagène.

Les technologies combinées sont enrichies par quatre caractéristiques révolutionnaires qui permettent d'obtenir le facteur X à chaque traitement :

ConeX - Une cavité unique en forme de cône qui amplifie les ondes acoustiques, diminue la réflexion des ondes ultrasonores et ne présente pas de point chaud central.

- Une cavité unique en forme de cône qui amplifie les ondes acoustiques, diminue la réflexion des ondes ultrasonores et ne présente pas de point chaud central. Impulsion - L'énergie ultrasonore est délivrée par impulsions, plutôt que de manière continue, grâce à un effet mécanique qui crée de petites ondes de chocs rendant le traitement plus efficace.

- L'énergie ultrasonore est délivrée par impulsions, plutôt que de manière continue, grâce à un effet mécanique qui crée de petites ondes de chocs rendant le traitement plus efficace. MaXimize - Une fonction de vide pour maintenir un couplage continu entre l'applicateur et la peau, assure une diffusion maximale et uniforme des ultrasons dans la zone de traitement, ce qui maximise les résultats.

- Une fonction de vide pour maintenir un couplage continu entre l'applicateur et la peau, assure une diffusion maximale et uniforme des ultrasons dans la zone de traitement, ce qui maximise les résultats. ReACCT - L'étalonnage des caractéristiques des tissus et le contrôle de la sortie d'énergie permettent une optimisation systématique. Ajustement automatique de la fréquence et de la puissance des ultrasons tout au long de la séance pour s'adapter à l'état de la peau du patient.

"Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde d'une nouvelle ère dans le domaine des dispositifs médicaux esthétiques, en considérant la technologie comme un moyen d'améliorer l'expérience des utilisateurs et des patients, plutôt que comme un objectif. Alma PrimeX™ offre une toute nouvelle expérience aux praticiens ainsi qu'aux patients, en plaçant leurs besoins et leurs désirs au centre de nos activités", a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma.

À propos d'Alma

Alma est un innovateur mondial de solutions laser, à base de lumière, de radiofréquence, de plasma et d'ultrasons pour les marchés de l'esthétique et de la chirurgie. Nous permettons aux praticiens de proposer des interventions sûres et efficaces et à leurs patients de bénéficier de technologies et de traitements de pointe ayant fait leurs preuves sur le plan clinique.

https://www.almalasers.com

Vidéo – https://www.youtube.com/watch?v=A2kJBdzUE2c

Pour les demandes de renseignements des médias :

ICR Inc.

Edmond Lococo

Tél. : +86 (10) 6583-7510

E-mail : [email protected]

