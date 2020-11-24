American Wave Machines, Inc. объявляет об утверждении двух проектов PerfectSwell®

Проекты в Калифорнии и Флориде утверждены в один день

СОЛАНА БИЧ (шт. Калифорния), 24 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания American Wave Machines, Inc. (AWM) объявляет об утверждении двух проектов PerfectSwell® в один день. Наблюдательный совет округа Риверсайд единогласно одобрил проект строительства элитного курортного комплекса Thermal Beach Club. В тот же день комиссариат города Нью-Смирна-Бич внес и утвердил дополнение в виде бассейна с искусственными волнами PerfectSwell® к существующему проекту MDA для Ocean Gate Commerce Center — многоцелевого объекта коммерческой застройки общей площадью 180 акров.

Комплекс Thermal Beach Club располагается вблизи Западного побережья на площади 240 акров в границах земельного участка Kohl Ranch на территории города Палм-Спрингс. Он предлагает проживание в условиях пустыни неподалеку от пляжа с прогулочной дорожкой вокруг лагуны, где можно заняться оздоровительным или соревновательным серфингом с возможностью предоставления досок «по запросу» через сервис PerfectSwell®.

«Мы очень рады возможности сотрудничества с компанией AWM и предлагаем идеальные условия для занятий серфингом, приближенные к океанической среде, с непрерывно светящим солнцем пустыни и безопасным пляжем, ― сообщил один из разработчиков проекта, сотрудник компании Whitestar Development Брайан Грэнтхем (Brian Grantham). ― Мы гордимся тем, что Thermal Beach Club обеспечит рабочие места, налоговые поступления и возможность создания надежной инфраструктуры для этой территории».

Объект Ocean Gate, расположенный на Восточном побережье, находится вблизи оживленного транспортного коридора I-95 на территории города Нью-Смирна-Бич (шт. Флорида), занимающего 5-е место в рейтинге лучших городов для серфинга в США. Комплекс Ocean Gate с гостиницами, ресторанами и спортивными площадками является перевалочным пунктом для любителей пляжного отдыха, следующих на курорты Орландо, рядом с лучшими в мире центрами водных видов спорта и лучшим местом для серфинга на Восточном побережье.

«Утверждение двух проектов в один день громогласно и отчетливо говорит о доминирующем положении PerfectSwell в сфере внеокеанического серфинга, — заявил разработчик проекта и старший вице-президент компании AWM Майк Лопес (Mike Lopez). ― Благодаря своим объектам в Бразилии и Японии, вводимым в эксплуатацию в 2021 году, и не слишком отстающим от них объектам в Калифорнии и Флориде, PerfectSwell® войдет в число мировых лидеров серфинга и серф-культуры. На очереди Австралия».

О компании American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. — ведущая компания в сфере технологий серфинга с объемным портфелем американских и международных патентов, обеспечивающая незабываемые воспоминания любителям этого вида спорта. Объекты SurfStream® рассчитаны на сотни серферов, а бассейны для серфинга PerfectSwell® имеют площадь в 1 акр и вмещают в себя тысячи посетителей. Начиная с 2007 года на объектах American Wave Machines проведено уже более 3 миллионов сеансов.

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SOURCE American Wave Machines, Inc.