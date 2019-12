Angolská vláda vyhlasuje medzinárodnú verejnú súťaž na poskytnutie služieb verejnej správy a prieskum viacúčelového terminálu Porto Luanda

Táto verejná súťaž je určená spoločnostiam alebo združeniam domácich a zahraničných spoločností, ktoré môžu preukázať skúsenosti s príslušnou činnosťou alebo ktoré spĺňajú požiadavky programu, špecifikácií a platných právnych predpisov. Termín na predloženie ponúk je podľa Súťažného programu do 30. marca 2020.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť v súťaži, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

Rentabilita vlastného kapitálu vo výške minimálne 25 miliónov USD (dvadsaťpäť miliónov amerických dolárov).

Priemerný ročný obrat za posledné 3 fiškálne roky nie je nižší ako 100 miliónov USD (sto miliónov amerických dolárov).

Čisté aktíva vo výške najmenej 100 miliónov USD (sto miliónov amerických dolárov).

V prípade združenia spoločností požiadavky uvedené v predchádzajúcich odsekoch zodpovedajú príslušným ukazovateľom váženým príslušnou účasťou každej spoločnosti v združení.

Konkurenčné spoločnosti musia mať priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností účasť najmenej 25% na najmenej 3 koncesných prevádzkach prístavných terminálov za posledné 3 roky a aspoň na jednej z týchto prevádzok musia mať účasť najmenej 50%, s priemerným ročným objemom pohybu za posledné 3 roky, ktorý nie je nižší ako 250 000 TEU (dvesto päťdesiat tisíc TEU).

Návrhy je nutné predložiť v sídle spoločnosti Luanda Port Company v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 po doručení do zasadacej miestnosti budovy Administration B.

Viacúčelový terminál Luanda je prístavná infraštruktúra určená na simultánnu prevádzku bežného nákladu a kontajnerov, má mólo dlhé 610 metrov, hĺbku 12,5 metrov a má rozlohu 181 070 metrov štvorcových s kapacitou presunu 2,6 milióna ton na ročne.

Vyzývame vaše médiá, aby zverejnili túto tlačovú správu podľa relevantnosti.

Viac informácií o žiadostiach môžu záujemcovia získať po kliknutí na odkaz nižšie.

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Luanda, 16. decemra 2019

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)