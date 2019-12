Angolská vláda vyhlašuje mezinárodní veřejnou zakázku na zajištění služeb veřejné správy a průzkum multifunkčního terminálu v Porto Luanda

Společnosti, které mají zájem o účast v této soutěži, musí splňovat následující požadavky:

Rentabilita vlastního kapitálu ve výši nejméně 25 milionů USD (dvacet pět milionů USD).

Průměrný roční obrat za poslední 3 fiskální roky není nižší než hodnota 100 milionů USD (sto milionů USD).

Čistá aktiva ve výši nejméně 100 milionů USD (sto milionů USD).

V případě sdružení společností musí požadavky uvedené v předchozích odstavcích odpovídat příslušným ukazatelům váženým příslušnou účastí každé společnosti ve sdružení.

Konkurenční společnosti musí mít v posledních 3 letech přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností nejméně 25% účast na alespoň 3 koncesních provozech přístavních terminálů a alespoň v jedné z těchto operací musí být účast nejméně 50 %. Průměrný roční objem kontejnerové přepravy během posledních 3 let nemůže být nižší než 250 000 TEU (dvě stě padesát tisíc TEU).

Nabídky musí být předloženy v sídle společnosti Luanda Port Company, v pracovních dnech od 09:00 do 17:00, po doručení do zasedací místnosti Administration B.

Víceúčelový terminál Luanda je přístavní infrastruktura, která se věnuje současnému provozu běžného nákladu a kontejnerů, má molo o délce 610 metrů, hloubku 12,5 metrů a plochu 181 070 metrů čtverečních s kapacitou kontejnerové přepravy 2,6 milionu tun na rok.

Vzhledem k významu této nabídky vyzýváme vaše média ke zveřejnění této tiskové zprávy.

Další informace o žádostech mohou zájemci získat na níže uvedeném odkazu.

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)