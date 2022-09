Arasan obtient la certification de sécurité automobile ISO 26262 ASIL B pour sa solution Total eMMC IP

Arasan obtient la certification ISO 26262 ASIL B pour son IP du contrôleur eMMC et son IP eMMC PHY intégré de manière transparente

SAN JOSE, Californie, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, le principal fournisseur de Total IP™ pour les SoC automobiles, a annoncé aujourd'hui que son eMMC Total IP, qui comprend l'IP du contrôleur eMMC et l'IP PHY eMMC, a obtenu la certification Automotive Safety Integrity Level B, les métriques architecturales SPFM (Single Point Fault Metric - métrique de défaillance de point unique) et LFM (Latent Fault Metric - métrique de défaillance latente), permettant aux clients de créer des SoC conformes à la norme ISO 26262 pour les applications ADAS et de conduite autonome.

Le contrôleur eMMC d'Arasan est largement utilisé dans les applications automobiles, de navigation et de divertissement automobile telles que les cartes 3D, l'enregistreur de conduite, la radio satellite, le système d'exploitation et les applications de conduite autonome, la télémétrie et la surveillance du trafic. Cette IP eMMC fonctionne admirablement bien dans des conditions sévères. Elle garantit un meilleur fonctionnement de l'application grâce à un support technique amélioré, une durée de vie prolongée et des feuilles de route solides.

La solution eMMC™ 5.1 Total IP™ d'Arsan est conçu en interne pour la sécurité fonctionnelle, avec des caractéristiques de sécurité de pointe qui dépassent largement les normes industrielles actuelles tout en conservant la compatibilité JEDEC. Elle comprend l'interface haute vitesse HS400, qui offre un débit de données allant jusqu'à 400 Mo/s, avec « file d'attente de commande », ce qui rend les transferts de données très efficaces en déchargeant la surcharge logicielle dans le contrôleur. eMMC™ 5.1 améliore encore la fiabilité du fonctionnement en utilisant un « stroboscope amélioré » au niveau de la couche PHY.

Le portefeuille complet de solutions IP eMMC d'Arasan comprend toutes les versions avec des nœuds de silicium éprouvés jusqu'à 5 nm.

Arasan propose également une suite complète d'IP MIPI, notamment l'IP CSI pour les caméras, l'IP DSI pour les écrans, ainsi que ses IP C-PHY et D-PHY intégrées sans discontinuité pour les applications automobiles. L'IP Ethernet et l'IP CAN d'Arasan complètent notre gamme complète d'IP pour l'automobile.

