Argus Cyber Security rejoint la plateforme d'intégration de véhicules NXP® S32G GoldVIP pour libérer la puissance de la mobilité connectée sécurisée avec la première solution IDPS automobile pré-intégrée S32G

Les leaders de l'industrie renforcent leur partenariat pour offrir un SoC (System-on-Chip) au SOC du véhicule (Security Operation Center) pour la cybersécurité des véhicules pour les plateformes de mobilité connectée

TEL-AVIV, Israël, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Argus Cyber Security , leader mondial de la cybersécurité automobile, a annoncé aujourd'hui que les produits Argus CAN et les systèmes d'intrusion, de détection et de prévention Ethernet (IDPS) font partie de la nouvelle plateforme d'intégration de véhicules NXP S32G GoldVIP . GoldVIP est une plateforme de référence logicielle qui aide les constructeurs automobiles à accélérer le développement de véhicules définis par logiciel, y compris des fonctionnalités avancées de cybersécurité.

Les véhicules connectés d'aujourd'hui offrent un nombre toujours croissant de services et de fonctionnalités, qui élargissent la surface d'attaque des véhicules et augmentent leur exposition aux pirates sophistiqués. Pour assurer la sécurité des véhicules et répondre aux réglementations de sécurité de l'industrie automobile, telles que UNR 155 et GB/T 204-9, les équipementiers exigent des solutions de cybersécurité avancées.

Compte tenu de ces besoins, la solution commune dispose du seul IDPS pré-intégré de l'industrie sur la puce NXP S32G. Conçue pour optimiser à la fois la sécurité et les performances, elle combine l'expertise en cybersécurité automobile derrière le système de détection et de prévention des intrusions (IDPS) d'Argus avec la puissance de traitement des processeurs réseau des véhicules NXP S32G .

L'IDPS surveille le trafic réseau CAN et Ethernet et détecte les activités malveillantes. La solution peut également prendre en charge le blocage en temps réel (c'est-à-dire la prévention) en tant que solution embarquée, ou, alternativement, des informations peuvent être collectées et envoyées à une solution hors bord (par exemple, Argus Fleet Protection ) pour analyse et prévention.

Pour optimiser l'utilisation du matériel, Argus IDPS ne fonctionne exclusivement que sur les cœurs de processeur S32G, sur les accélérateurs réseau (c'est-à-dire LLCE pour CAN et PFE pour Ethernet) ou de manière hybride. Un algorithme spécialisé automatise la configuration pour décider quelles règles et quel code doivent être appliqués dans le PFE/LLCE et lesquels sur le processeur. Le déchargement de l'inspection des paquets sur les accélérateurs de réseau S32G libère une précieuse puissance de traitement pour d'autres fonctionnalités et services du véhicule.

« Notre famille de processeurs de réseau de véhicules S32G répond à la consolidation des besoins de traitement sécurisé et de mise en réseau sécurisée des véhicules définis par logiciel », a déclaré Brian Carlson, directeur du marketing mondial pour les solutions de contrôle et de mise en réseau des véhicules chez NXP. « La pré-intégration de l'IDPS d'Argus dans la S32G GoldVIP offre aux constructeurs automobiles une protection de sécurité supplémentaire en temps réel qui tire parti de la valeur de l'accélération du réseau S32G et offre une solution de cybersécurité holistique pour la mobilité connectée."

« Nous sommes honorés de nous associer à NXP, un leader du marché des semi-conducteurs, pour être la seule solution IDPS pré-intégrée avec NXP S32G aujourd'hui. Ensemble, nous apportons la meilleure solution de sa catégorie qui répond aux nouvelles exigences de performance et de sécurité des architectures de véhicules modernes », a déclaré Rachel Pekin, vice-présidente du marketing et des alliances stratégiques chez Argus. « Notre solution IDPS a surpassé la concurrence dans de multiples évaluations tierces et est désormais livrée avec des outils de configuration faciles à utiliser et un processus de déploiement bien défini qui réduit les faux positifs. »

Argus, leader mondial de la cybersécurité pour la mobilité connectée, fournit des produits et services modulaires de cybersécurité embarqués et offboard pour les véhicules afin de protéger toutes les formes de mobilité connectée contre les cyberattaques. Les clients sont des constructeurs automobiles, leurs fournisseurs et des fournisseurs de mobilité connectée.

L'équipe de cybersécurité automobile d'Argus propose une large gamme de services pour aider nos clients à intégrer les pratiques et processus de cybersécurité dans l'ensemble du cycle de vie des produits et à se conformer aux réglementations. Les méthodes et solutions innovantes d'Argus reposent sur des décennies de recherche dans le domaine de la cybersécurité et de l'automobile et ont donné lieu à plus de 70 brevets accordés et en attente.

Fondée en 2013, Argus a son siège social à Tel Aviv, en Israël, et possède des bureaux dans le Michigan, à Stuttgart, Paris, Tokyo, Shanghai et Séoul. Argus est une filiale indépendante d' Elektrobit , l'un des principaux fournisseurs de produits et services logiciels pour l'industrie automobile. Visitez Argus Cyber Security à l'adresse https://www.argus-sec.com .

