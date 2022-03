Biocon Biologics va acquérir les actifs biosimilaires de Viatris pour un montant pouvant atteindre 3,335 milliards de dollars américains en espèces et en actions

BBL fera l'acquisition des activités biosimilaires mondiales de Viatris ainsi que de ses droits pour le portefeuille sous licence. BBL réalisera l'intégralité des revenus et des bénéfices de l'activité acquise, en élargissant la base de son BAIIA et en renforçant l'ensemble des données financières, permettant ainsi des investissements pour une croissance durable à long terme. BBL a un portefeuille de 20 biosimilaires et avec cette intégration, il deviendra un acteur mondial des biosimilaires avec l'un des pipelines les plus larges et les plus solides de l'industrie.

Cette acquisition accélérera la stratégie de commercialisation directe de BBL pour son portefeuille de biosimilaires actuels et futurs en assurant une présence directe aux États-Unis, en Europe, au Canada, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Kiran Mazumdar-Shaw, présidente exécutive de Biocon Biologics, a déclaré : « Cette acquisition est transformationnelle et créera une entreprise unique de biosimilaires entièrement intégrée et de calibre mondial. Notre partenariat mondial de longue date avec Viatris nous a permis de réaliser de nombreuses premières, établissant de nouvelles références pour l'industrie mondiale des biosimilaires. Cette combinaison stratégique réunit les capacités et les forces complémentaires des deux partenaires et nous prépare à la prochaine décennie de création de valeur pour tous nos intervenants. »

« L'accord permettra à BBL d'atteindre un moteur commercial robuste dans les marchés développés des États-Unis et de l'Europe, et accélérera notre parcours de constitution d'une marque mondiale forte. Cela nous préparera également pour la prochaine vague de produits. Ce développement porte notre partenariat avec Viatris à un niveau supérieur pour réaliser notre objectif commun d'avoir un impact sur la santé mondiale en offrant un accès abordable à des médicaments biosimilaires essentiels et vitaux de haute qualité », a-t-elle ajouté.

Robert J. Coury, président exécutif de Viatris, a déclaré : « Notre collaboration unique avec Biocon a commencé il y a plus de dix ans, avant même qu'une voie pour les biosimilaires ne soit définie dans la plupart des pays. Au cours de cette période, nous avons connu de nombreux succès et aujourd'hui ne fait pas exception, alors que nous nous unissons pour créer un nouveau leader mondial de classe mondiale dans le domaine des biosimilaires intégrés verticalement. Cette transaction permettra à Viatris de continuer à participer à l'espace biosimilaire mondial de manière plus optimisée, tout en nous permettant d'accélérer nos propres priorités financières. »

La transaction, qui devrait être finalisée au deuxième semestre 2022, aura une valeur accréditive pour les actionnaires de Biocon et de BBL.

Kiran Mazumdar-Shaw demeurera présidente exécutive de BBL ; Viatris désignera Rajiv Malik, président de Viatris, pour siéger au conseil d'administration de BBL.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/PRP220228

Présentation : https://bit.ly/BBLAcquViatrisBiosimilars

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1755682/Biocon_Biocologics_Logo.jpg

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=N6QA6gDw_es

SOURCE Biocon Biologics Ltd