Блокчейн-стартап Belfrics Group готовится к первому раунду привлечения финансирования

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Belfrics

30 Jul, 2019, 16:30 IDT

КУАЛА-ЛУМПУР (KUALA LUMPUR), Малайзия, 30 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Малазийский блокчейн-стартап Belfrics, располагающий собственной международной сетью бирж цифровых активов и контролируемых блокчейн-решений, готовится привлечь 30 млн долл. США в ходе первого раунда финансирования. После успешного внедрения первого в мире блокчейна, совместимого с KYC, под названием Belrium, компания Belfrics недавно выпустила первую линейку децентрализованных приложений для упомянутого блокчейна.

Стартап с головным офисом в Малайзии активно расширяет свое присутствие в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, где компания стала первой биржей, получившей sandbox-лицензию от Центрального банка Бахрейна и заключившей с правительством индийского штата Андхра-Прадеш протокол о намерениях создания специального блокчейн-решения для данного региона.

Внедрение контролируемого публично-частного гибридного Belrium Blockchain решает ключевую для блокчейн-транзакций проблему "знай своего клиента". Компания Belfrics заявляет о своей уникальной способности соблюдать требования GDPR (Общего регламента ЕС о защите персональных данных) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) относительно преобразования данных в блокчейне. Образовательное подразделение группы, Belfrics Academy, и танзанийский технологический университет DIT недавно подписали протокол о намерениях в сфере подготовки специалистов по технологиям блокчейна.

В 2018 году объем вложений венчурного капитала в блокчейн-инициативы превысил 4 млрд долл. США. Правительства стран мира медленными, но стабильными темпами узаконивают цифровые активы и банки, а такие гиганты социальных сетей, как Facebook, запрыгивают в криптовалютный "вагон". И на этом фоне блокчейн-индустрия имеет все шансы в ближайшие годы выйти на этап масштабного внедрения своих технологий. По прогнозам, в 2019-2020 году блокчейн останется самой популярной сферой для инвесторов венчурного капитала.

Подав заявки на патентую защиту блокчейн-решения KYC и блокчейн-платформы для банкинга, компания ожидает одобрения выделения ей финансово-технологических лицензий надзорными органами Японии, Испании, США и Мексики. В настоящий момент группа ведет переговоры с различными институциональными инвесторами и намеревается до конца текущего года завершить первый раунд привлечения финансирования.

"Блокчейн был и по-прежнему остается достаточно молодой концепцией на рынке. Все говорят о нем, но лишь небольшая часть людей понимает истинный потенциал этих технологий. Мы объединили валютный рынок и технологии DLT, чтобы разработать cерьезные продукты, способные влиять на социально-экономические возможности регионов, в которых мы работаем", - прокомментировал основатель и генеральный директор Belfrics Group г-н Правинкумар (Praveenkumar).

По данным недавнего отчета Gartner, разработанный компанией Belfrics блокчейн Belrium входит в "десятку" подобных проектов, имеющих перспективы для развития в реальном мире. 2020 год станет решающим для блокчейн-стартапов, поскольку результаты их деятельности будут находиться под пристальнейшим вниманием глобальных СМИ и инвесторов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты press@belfrics.com.

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Блокчейн-стартап Belfrics Group готовится к первому раунду привлечения финансирования

News provided by

Belfrics

30 Jul, 2019, 16:30 IDT