Cameron Norrie ze stáje K-SWISS porazil Davida Goffina a postoupil do semifinále Wimbledonu

Norrie hraje s podporou K-SWISS od roku 2020. „Naše spolupráce s Camem začala před třemi lety. Líbil se nám jeho způsob hry a opravdovost, se kterou přistupuje k veškerému dění na kurtu. Během loňského roku jsme sledovali, jak se s každým zápasem zlepšuje a jak roste jeho sebevědomí: rok 2021 začínal na sedmdesátém místě žebříčku a zakončil jej na desátém. Do našeho globálního podnikání v oblasti tenisu stále investujeme, a tak pro nás bylo opětovné podepsání smlouvy s Camem jako naším globálním ambasadorem nejvyšší prioritou. Jsme opravdu potěšení a hrdí na to, že bude součástí našeho K-Swiss týmu až do roku 2024," říká prezident mezinárodní značky K-Swiss Dave Grange.