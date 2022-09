Casio lance le modèle octogonal PRO TREK avec lunette métallique

Un design inspiré de la brousse, le nec plus ultra du style en plein air

TOKYO, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement des PRW-6900Y et PRW-6900YL avec lunette métallique octogonale dans sa ligne de montres d'extérieur PRO TREK.

PRW-6900 PRW-6900Y-1, PRW-6900Y-3 and PRW-6900YL

La ligne PRO TREK offre une utilité en plein air appréciée des alpinistes, des trekkeurs et de tous ceux qui aiment le plein air. Ces trois nouvelles montres sont équipées d'un Triple Sensor (boussole numérique, baromètre/altimètre et thermomètre), ainsi que de la réception d'ondes radio multibande 6 à partir de six stations de transmission dans le monde, et d'un système de charge Tough Solar pour fournir une alimentation stable à ces fonctions et plus encore.

Associant les capteurs PRO TREK aux fonctions de chronométrage, les modèles PRW-6900Y et PRW-6900YL sont des montres de plein air inspirées du style bushcraft,*1 l'art du camping sauvage que de nombreux amateurs de plein air affectionnent.

*1 Le style bushcraft, dans lequel les campeurs s'amusent à vivre dans la nature avec un minimum d'outils tels qu'une hache et un couteau, en survivant grâce à leur connaissance du plein air, est devenu de plus en plus populaire, en particulier parmi les campeurs experts.

La lunette octogonale en acier inoxydable présente des bords effilés, évoquant le tranchant d'une solide hache en bois. La circonférence du sommet de la lunette est polie avec des lignes fines, tandis que les bords effilés et les côtés sont polis avec des finitions brossées et miroir et plaquées par ionisation pour une impression de dureté et de netteté. La surface du cadran est texturée pour capturer l'aspect en fonte d'un four hollandais. En plus d'une trotteuse dont la couleur est inspirée des feux de camp, l'aiguille de l'indicateur du cadran inséré rappelle la lame d'un couteau de camping, apportant ainsi d'autres éléments de bushcraft au design.

Casio démontre son engagement envers l'environnement en fabriquant le bracelet*2 et le boîtier avec des plastiques de biomasse, en utilisant des matières premières provenant de graines de ricin et de maïs. Produits à partir de ressources renouvelables, les plastiques de biomasse devraient contribuer à promouvoir le passage à l'économie circulaire et à réduire les émissions de CO 2 . En outre, le modèle PRW-6900YL est doté d'un nouveau bracelet en cuir ignifugé qui tient bon même en cas d'étincelles.

*2 La bande du PRW-6900YL n'est pas fabriquée avec des plastiques issus de la biomasse.

Modèle Couleur Bracelet PRW-6900Y-1 Noir Plastiques issus de la biomasse PRW-6900Y-3 Kaki PRW-6900YL Brune Cuir

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1896206/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1896207/image_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.